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  4. 'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun eski fotoğrafları olay oldu

'Hiç estetiğim yok' diyen Ezgi Eyüboğlu'nun eski fotoğrafları olay oldu

20.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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'Estetik' açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun eski hali ortaya çıktı. Daha önce hiç operasyon geçirmediğini söyleyen Eyüboğlu, kariyerinin ilk yıllarındaki halleriyle dikkat çekiyor.

Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin'le aşk yaşayan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündemde yer aldı.

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'Hiç estetiğin var mı?' sorusuna yanıt veren Eyüboğlu, şunları söyledi:

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Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz. Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim.
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32 yaşındaki oyuncunun, bu açıklamasından sonra eski hali merak konusu oldu.

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