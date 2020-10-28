'Hiç seksi hissetmedim' diyerek 50 yaşında iç çamaşırla poz verdi

Saira Khan, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 50 yaşındaki televizyon ünlüsü siyah iç çamaşırı giydiği videosuyla vücut olumlamanın önemine vurgu yapıyor. Düzenli olarak sosyal medya hesaplarından bu tarz paylaşımlar yapan Khan, seksapelitenin bakan kişiyle ilgili olduğunu söylüyor.

'Seksi olmak bir zihniyet ürünüdür' diyen Saira Khan, gençken 'hiç seksi hissetmediğini' ancak o zamandan beri 'sahip olduğu şey için minnettar olmayı' öğrendiğini kabul eden uzun bir mesaj yazdı.

'HİÇ SEKSİ HİSSETMEDİM'

Geçtiğimiz günlerde 50’inci yaş gününü kutlayan Saira Khan, hafta boyunca iç çamaşırlı fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Son paylaşımını ise uzun bir notla yaptı:

'Bugüne kadar vücudu ve görünüşünden tamamen mutlu olan bir kadın çok az gördüm. Bende uzun zamandır o kadınlardan biriydim. Kıvırcık saçlarımdan, kısa kalın bacaklarım, bozuk dişlerim, büyük burnum, gür kaşlarım, küçük göğüslerim ve hasarlı cildimden nefret ettiğim için hiç seksi hissetmedim. Ama yaşlandıkça bunların başkalarının benimle birlikteyken gördükleri gibi olmadığını anladım. Ben işaret etmediğim sürece kimse yaralarıma bakmıyor. Sahip olmadıklarımdan ziyade sahip olduklarım için minnettar olmayı ve kendimi başkalarıyla karşılaştırmamayı öğrendim.'

Instagram Hikayeleri'nde kendisiyle ilgili daha fazla fotoğraf paylaşan Saira, takipçilerine seksinin bir 'zihniyet' olduğunu söyledi.



