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Hıdırellez Bayramı ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de neler yapılır? Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı’nın ritüellerini anlattı

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl 5-6 Mayıs tarihleri arasında Hıdırellez Bayramı kutlanıyor. Ünlü sanatçı Suzan Kardeş, bolluk ve bereket için Hıdırellez’de gerçekleştirilmesi tavsiye edilen ritüelleri malzemeleri ve yapılması gerekenleriyle birlikte anlattı.

5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve UNESCO İnsanlığın Somur Olmayan Kültürel Mirası Temsilli Listesi’nde yer alan Hıdırellez Bayramı, bu yıl koronavirüs pandemisi gölgesinde evlerde kutlanacak. Geçtiğimiz yılda salgın gölgesinde geçen Hıdırellez için ünlü sanatçı Suzan Kardeş, Youtube kanalından ritüelleri anlatmıştı. Bu yıl ise sosyal medya hesabından canlı yayınla sevenlerinin evine misafir olmaya hazırlanan Suzan Kardeş, Hıdırellez’i karşılama geleneklerini malzemeleriyle bir kez daha anlattı.

Hıdırellez Bayramı’nın bereketi, sağlığı ve mutluluğu temsil ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Kardeş, “UNESCO tarafından korunmaya alınmış bir gelenek bu. Çünkü çok farklı bir özelliği var. Birçok kişi büyüklerinden duymuştur, 5-6 Mayıs Hızır ile İlyas’ın buluştukları gece olarak bilinir. Onların, 1 günlüğüne dünyaya bereket salmak için geldiğine inanılır. Eskiden insanlar, bereketli olsun diye ambarlarını ve çuvallarının ağzını açarmış” dedi.

HIDIRELLEZ GÜNÜNDE HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN

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Hıdırellez günü kişilerin sadece kendine odaklanması gerektiğini ve mümkünse hiçbir işle meşgul olmamaları gerektiğini söyleyen Suzan Kardeş, “O gün iş güç yapmayın, çivi bile çakmayın. Gerek yok. O günü kendinize ayırın. Muhakkak hamur işi olan bir yiyecek yapın. Muhakkak diyeti ya da hamur işi yemeyen insanlar vardır. Ama onlar da kendince bir siyez unu buğdayı ya da esmer undan bir ekmek yapar. Mutlaka hamurlu, mayalı bir yiyecek olsun. Çünkü bunlar hep berekettir” dedi.

KESE YAPIN

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Ritüeller konusunda bilgilendirme yapan Kardeş, “Bir keseniz olsun. Kuyumcudan alın ya da iki kurdeleyi birleştirip bir kese yapın. Şu anda pandemide, kalabalık ortamlarda büyük bir ateş bulma şansımız yok ama bir mumunuz vardır. Mumu yakın ve üstünden atlayın. Önemli olan, niyetiniz. Sağlık bilekliği ya da Bulgaristan kültürüne ait marteniçka dediğimiz bilekliklerden bileğinize bağlayın. En az 7 gün bileğinizde kalmalı. Ayrıca paranızı da keseye koyup, bir gül dalına asın. Isırgan otu ile ayak tabanlarınıza 3 kez hızlı hızlı vurun. O da her şeyin hızlı olması için uygulanan bir ritüeldir. Isırgan otu bulunmazsa, maydanoz da kullanılabilir” dedi.

Nisan ve mayıs aylarında yağan yağmurun şifalı olduğunu dile getiren Kardeş, “Dikkat edin, 23 Nisan ve 15 Mayıs aralarında yağan yağmur, dünyanın en sağlıklı yağmuru. Bu bilgileri internette de bulabilirsiniz. 5-6 Mayıs’ta da muhakkak yağmur yağar. O da bir bereket yağmurudur. Yumurtalara gelince, onlar kırmızı olmalı. Kaynatırken ise soğan kabuklarıyla kaynatılmalıdır. Bu şekilde yanaklara sürülebilir, cildi güzelleştirir. Tüm bu sembollerin bir sebebi var” diye konuştu.

HER İNANÇTAN BİR SEMBOL EKLEMEK ÖNEMLİ

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Hıdırellez gecesi ritüellerinde kullanılan birçok malzemenin, bir dini inancın da sembolü olduğunu ifade eden Kardeş, “Bu gelenek yüzyıllardır var ve her dini temsil eden bir sembol var. Mesela Buglaristanlıların marteniçkası var, Hristiyanların sembolü paskalya yumurtası ve İslam'ın sembolü gül var. Ki Hıdırellez’in Kur-an’ı Kerim’de de yeri var” dedi.

“İYİ HİSSETMENİZİ SAĞLAYACAK”

KAPAK HIDIRELLEZ

İnsanların kendisine ayırdıkları zamanın onları daha mutlu edeceğinin altını çizen Kardeş, “Ben inanıyorum ki, insanların kendilerine ayırdığı bir yarım saatlik süre kendilerini iyi hissetmesini sağlayacak. Ben Hıdırellez’i kutladığımda, insanlara iyi bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum. Bu bereketi dağıtmak, insanlara ulaşmak çok değerli benim için. Suzan'ın Hıdırellez Bahçesini bu sene Jojo Live üzerinden çevrimiçi bir etkinlikle kutlayacağız. Pandemi koşulları sebebiyle bu yıl fiziksel olarak birbirimizden ayrı olsak bile kalplerimizin yine güzel niyetlerle buluşacağını biliyorum. Binlerce kişinin bir araya gelebildiği o coşkulu kutlamalarımız gibi bir gece olsun istiyorum. 5 Mayıs gecesi sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Geceye özel bazı hediyelerimiz var. Onları sizlere ulaştırmanın bir yolunu bulacağız. Hepinizi Hıdırellez Bahçeme bekliyorum.” dedi.

(DHA)

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