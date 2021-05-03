Hıdırellez Bayramı ritüelleri nelerdir? Hıdırellez’de neler yapılır? Suzan Kardeş, Hıdırellez Bayramı’nın ritüellerini anlattı

5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve UNESCO İnsanlığın Somur Olmayan Kültürel Mirası Temsilli Listesi’nde yer alan Hıdırellez Bayramı, bu yıl koronavirüs pandemisi gölgesinde evlerde kutlanacak. Geçtiğimiz yılda salgın gölgesinde geçen Hıdırellez için ünlü sanatçı Suzan Kardeş, Youtube kanalından ritüelleri anlatmıştı. Bu yıl ise sosyal medya hesabından canlı yayınla sevenlerinin evine misafir olmaya hazırlanan Suzan Kardeş, Hıdırellez’i karşılama geleneklerini malzemeleriyle bir kez daha anlattı.

Hıdırellez Bayramı’nın bereketi, sağlığı ve mutluluğu temsil ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Kardeş, “UNESCO tarafından korunmaya alınmış bir gelenek bu. Çünkü çok farklı bir özelliği var. Birçok kişi büyüklerinden duymuştur, 5-6 Mayıs Hızır ile İlyas’ın buluştukları gece olarak bilinir. Onların, 1 günlüğüne dünyaya bereket salmak için geldiğine inanılır. Eskiden insanlar, bereketli olsun diye ambarlarını ve çuvallarının ağzını açarmış” dedi.

HIDIRELLEZ GÜNÜNDE HİÇBİR ŞEY YAPMAYIN

Hıdırellez günü kişilerin sadece kendine odaklanması gerektiğini ve mümkünse hiçbir işle meşgul olmamaları gerektiğini söyleyen Suzan Kardeş, “O gün iş güç yapmayın, çivi bile çakmayın. Gerek yok. O günü kendinize ayırın. Muhakkak hamur işi olan bir yiyecek yapın. Muhakkak diyeti ya da hamur işi yemeyen insanlar vardır. Ama onlar da kendince bir siyez unu buğdayı ya da esmer undan bir ekmek yapar. Mutlaka hamurlu, mayalı bir yiyecek olsun. Çünkü bunlar hep berekettir” dedi.