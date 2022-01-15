MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hikmet Tuğsuz bu sezon, ekranların en çok izlenen Survivor programında All Star kadrosunda yarışacak. 2019'da da Survivor'a katılan Tuğsuz, bu sezonda Gönüllüler takımında yer alacak. Peki Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

Hikmet Tuğsuz hakkında araştırma yapılıyor. Survivor'a 2019'da katılan Hikmet Tuğsuz başarılı performansı ile dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Instagram'da, 'hikmettugsuz' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Tuğsuz'un 108 bin takipçisi bulunuyor. İşte detaylar...

Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan alan 35 yaşındaki Tuğsuz spora ilk adımını, ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmakla attı. Kariyeri boyunca birden fazla başarı elde eden Tuğsuz'un atletizm branşlarında dereceleri bulunuyor. Ayrıca Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda da oynadı. Üniversitenin ardından antrenörlük ve sporculuğa devam etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."Vedat Milor'un Leman Sam paylaşımı gündem oldu! "Eğer engelimi kaldırmazsa..."
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Survivor saat kaçta başlıyor?Survivor saat kaçta başlıyor?
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Acun Ilıcalı'yı korkutan olay! Kızları tatil dönüşü kaza geçirdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Bolu'da zincirleme kaza: 12 araç birbirine girdi

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Canlı yayında iş teklifi!

Canlı yayında iş teklifi!

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

Galatasaray'da Işıtan Gün'ün skandal bel altı paylaşımları ortaya çıktı! Camia ayaklandı, Burak Elmas'tan hemen açıklama geldi

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

Gerçek aşkı şoke etti! 23 yaş büyük oyuncu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

O pozlara yorum yağdı! ''Kral Survivor'a dönüyor!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Gördüklerine dayanamadı! ''Şerefsiz, pislik!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.