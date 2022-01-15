Hikmet Tuğsuz kimdir? Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz kaç yaşında ve nereli?

Hikmet Tuğsuz hakkında araştırma yapılıyor. Survivor'a 2019'da katılan Hikmet Tuğsuz başarılı performansı ile dikkat çeken isimlerden biri olmuştu. Instagram'da, 'hikmettugsuz' kullanıcı adı ile paylaşım yapan Tuğsuz'un 108 bin takipçisi bulunuyor. İşte detaylar...

SURVIVOR HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz, 16 Kasım 1986'da Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında dünyaya geldi. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan alan 35 yaşındaki Tuğsuz spora ilk adımını, ilkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmakla attı. Kariyeri boyunca birden fazla başarı elde eden Tuğsuz'un atletizm branşlarında dereceleri bulunuyor. Ayrıca Tuğsuz hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda da oynadı. Üniversitenin ardından antrenörlük ve sporculuğa devam etti.



