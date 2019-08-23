Hilal Altınbilek kırmızı seksi elbisesiyle büyüledi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezon çekimleri Adana'da başlamak üzere, ekip geri sayıma başladı. Dizinin güzelliği ile dikkat çeken Züleyha'sı Hilal Altınbilek ise yeni sezon öncesi tatilde enerji topluyor.

Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide Vahide Perçin, Kerim Alışık gibi usta oyuncuların yanı sıra Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi başarılı isimler de var.

sezonunun ekim ayının ilk haftası başlaması beklenen dizide yıldızı parlayan ve güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri de Hilal Altınbilek oldu. Duru güzelliğinin yanı sıra başarılı oyunculuk performans ile de seyirciden tam not alan Hilal Altınbilek şu sıralar tatilde.



Magazin basınında da son günlerde sık sık adı geçen Hilal Altınbilek, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden. Diziden sonra instagram takipçisi hayli artan oyuncunun şu an 458 bin takipçisi bulunuyor.

Gittiği, gezdiği yerleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen dizinin Züleyha'sının son paylaşımı ise olay oldu. Binlerce yorum ve beğeni alan pozu sosyal medyayı yıktı.

Kırmızı seksi elbisesi ile poz veren Hilal Altınbilek kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce iltifat, övgü dolu yorum aldı.



