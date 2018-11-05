MAGAZİN

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine can veren Hilal Altınbilek, rol gereği Engin Akyürek'le seviştiği sahnelerle çok konuşulmuştu. Oyuncu, o sahnelerle ilgili itirafta bulundu

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altunbilek sevişme sahneleriyle ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Hürriyet'e konuşan Hilal Altınbilek dizide olay olan ve kendisini en çok zorlayan sahneye dair şunları söyledi:

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''Sanırım Demir'le sevişme sahnesi beni en zorlayan sahneydi. Birini seviyorsun ama başkasıyla birlikte oluyorsun. Çok etkilenip tedirgin oldum. Yönetmenimiz ve yapım şirketiyle konuştum, beni o sahne hakkında çok rahatlattılar''

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Güzel oyuncu hakkındaki estetik iddiaları için de şunları söyledi: "Sadece dişlerimi yaptırdım. Dişlerimin eskiden geride olması, şimdi hafif öne doğru gelmesi bütün çene ve ağız yapımı değiştirdi."


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Bir Zamanlar Çukurova Hilal Altınbilek Hilal Altınbilek sevişme

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nasıl rahatlattılar yani? Onu da bir söyleyiver lütfenn?
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