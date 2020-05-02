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Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümler ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2020 02:06 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimleri durdurulmuştu. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha rolünü canlandıran ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, konuk olduğu canlı yayında dizinin yeni bölümleriyle ilgili açıklama yaptı.

Hilal Altınbilek'ten Bir Zamanlar Çukurova açıklaması! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümler ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, konuk olduğu canlı yayında diziye dair açıklamalar yaptı.

Mart ayı içerisinde setine ara verdiklerini söyleyen Altınbilek, "Dizimiz böyle bir durum olduğu için tam inanın kesin bilgi veremeyeceğim. Fakat, bilmiyorum da galiba seneye buluşacağız gibi duruyor. Bilmiyorum, her an her şey de değişebiliyor." dedi.

Dizi setinde yer almayı çok özlediğini belirten güzel oyuncu, sözlerine “Bitti dendiğinde eskisi gibi olacak mı her şey? Ben mesela bitti dediğinde yine bi dururum, bitti mi acaba emin olmak için. Eminim birçok kişi de öyle yapar. Hiç önünü göremediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz.” ifadeleriyle devam etti.

Bilindiği üzere güvenlik önlemleri alındıktan sonra bir süre çekimlerine devam eden dizinini son bölümü 9 Nisan'da yayınlanmıştı.

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Bir Zamanlar Çukurova, Hilal Altınbilek,

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