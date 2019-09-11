MAGAZİN

Hilal Cebeci meğer 6 yıldır evliymiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 14:38 | Son Güncelleme

Son olarak Çav Bella şarkısını yeniden yorumlamasıyla gündeme gelen Hilal Cebeci'den bomba bir açıklama geldi. Cebeci meğerse 6 yıl önce evlenmiş!

Hilal Cebeci meğer 6 yıldır evliymiş

Bir dönem sosyal medyada paylaştığı seksi pozlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hilal Cebeci'den yıllar sonra evlilik itirafı geldi. Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci 2013 yılında evlendiğini duyurdu.

Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan Cebeci, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.

Capture

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından; ‘Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum’ mesajını paylaştı.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Sevgilisi, ünlü manken ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....Sevgilisi, ünlü manken ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....
Yeşilçam'ın usta oyuncusuna son vedaYeşilçam'ın usta oyuncusuna son veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hilal Cebeci Hilal Cebeci evlilik

En Çok Okunan Haberler

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Acil Aşk Aranıyor son bölümde evlilik teklifi krizi

Acil Aşk Aranıyor son bölümde evlilik teklifi krizi

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sperm bağışı yapsın

Sperm bağışı yapsın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü modelin sevgilisi dehşet saçtı! Ceren Kaplakarslan ve annesi darp edildi

Sevgilisi, ünlü manken ve annesine dehşeti yaşattı! Kan donduran detaylar....

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'a son veda

Yeşilçam'ın usta oyuncusuna son veda

Aylin Coşkun ile evlenen Volkan Aslan, hastanelik oldu

Düğün için evi arabayı sattı! Düğünde hastanelik oldu

Arda Turan'dan olay açıklama: Tazminat davası açacağım

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Arda Turan ve Berkay davasında karar çıktı! Berkay'dan flaş açıklama

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu evlendi

Güzel oyuncuyla sessiz sedasız evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.