Hilmi Cem’e İstanbul sürprizi

Geçen hafta vizyona giren “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filminin başrol oyuncusu Hilmi Cem İntepe, “Survivor” yarışmasından 1 günlüğüne izin alıp İstanbul’a geldi.

İntepe, Vecihi Hürkuş’u canlandırdığı filmin Kanyon’daki gösterimine katıldı.

Seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaşan genç oyuncu, kendisi için hazırlanan doğum günü sürpriziyle de duygu dolu anlar yaşadı.

Gösterime İntepe’nin rol arkadaşı Gizem Karaca ile ailesi de katıldı.

Hilmi Cem İntepe için hazırlanan doğum günü pastasının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Hilmi Cem İntepe, “Rüya gibi bir gün geçirdim, heyecanımı paylaşan tüm sevenlerime teşekkür ederim” dedi.



