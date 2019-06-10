6 kişi 8 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdü

Bu kişiler arasında emekli bir devlet memuruyla dört polis de var. Yargılananlardan biri beraat ederken, henüz reşit olmayan bir sanık çocuk mahkemesinde yargılanacak.

Öldürülen çocuğun annesi, emekli devlet memuru Sanji Ram ile polis memuru Deepak Khajuria'nın, suçu planlayan kişiler oldukları gerekçesiyle idam edilmelerini istiyor.

BBC'ye konuşan anne, "Kızımın yüzü hala gözlerimin önünde ve acı beni terk etmiyor. Onun yaşındaki çocukların çevremde oynadıklarını görünce kalbim sızlıyor" dedi.

Ailenin avukatı ise "Bu anayasal düzeyde bir zafer. Tüm ülke dini bağlardan bağımsız olarak bu dava için mücadele verdi" diye konuştu.

Çocuğun ailesi kararın açıklandığı duruşmaya katılmadı.

Sanıkların avukatı ise davanın "ikinci derece kanıtlara" dayandığını öne sürmüş ve müvekkilleri için en hafif cezayı istemişti.

Suçlu bulunanların cezalarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

SANIKLARI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Müslüman göçebe bir kabileye mensup kız çocuğunun cesedi, 2018 yılının Ocak ayında Kathua kenti yakınlarında bir ormanda bulundu.