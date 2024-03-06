Hindistan'da 7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı... Gezgin çift tazminatı kabul etti!

Ulusal suç kayıt bürosunun verilerine göre günde 90 kadının tecavüze uğradığı Hindistan'da, kan dondurucu bir olay yaşanmıştı. İspanyol gezgin çift Bangladeş'ten sonra Hindistan'ı gezmek için Dumka şehrine geçmişti. Yol kenarında dinlenmek için çadır kuran çifte 7 kişi saldırmış ve soymuştu. Kadının kocasının boynuna bıçak dayayarak ölümle tehdit eden grup, kadına da tecavüz etmişti. Olay sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan çiftin görüntüleri Hindistan'ı ayağa kaldırmıştı. Ünlü Bollywood yıldızı olayla ilgili, "Yazıklar olsun çürümüş toplumumuza" ifadelerini kullanmıştı.

"DÖVDÜLER, SOYDULAR VE 7 ADAM BANA TECAVÜZ ETTİ"

Kadın ve kocası, Cuma gecesi Hindistan'ın doğu eyaleti Jharkhand'ın Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için çadır kurdukları bölgede saldırıya uğramıştı.

İspanyol gezginlerin Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başımıza kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz bir şey geldi. Yedi adam bana tecavüz etti. Bizi dövdüler, soydular ama pek fazla şey yapmadılar çünkü istedikleri bana tecavüz etmekti. Polisle birlikte hastanedeyiz.Bu gece burada, Hindistan'da yaşandı"

Öte yandan videoda alt dudağı şiş olan adamın İspanyolca şöyle dediği duyuldu: "Boynuma bıçak dayadılar ve beni öldüreceklerini söylediler"

1 MİLYON RUPİ TAZMİNATI KABUL ETTİ VE TEŞEKKÜR ETTİ

Kadının kocası kendilerine sunulan tazminatı kabul ettiği öğrenildi. Ayrıca adam eyalet polisine olayla ilgili hızlı soruşturma için teşekkür etti.

"Çok hızlı soruşturma için teşekkür ederiz" dedi.

Hindistan polisi şu ana kadar suça karıştığı iddia edilen 3 kişiyi gözaltına alırken, diğer 4 zanlının yakalanması için arama çalışmaları sürüyor.

Hintli bir komiser yardımcısı, çiftin Salı günü polis koruması altında Dumka şehrinden ayrılacağını belirterek, "İstedikleri her türlü yardımı yapmaya hazırız" dedi.





