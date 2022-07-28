Hindistan'da akılalmaz olay! Aynı şırıngayla 30 öğrenciye Kovid-19 aşısı yaptılar

Hindistan'ın Madhya Pradesh eylaetinin Sagar semtinde, öğrencilere Kovid-19 aşılarının yapıldığı bir okulda çocuklarına eşlik eden veliler, sağlık görevlisinin aşılama esnasında tek şırınga kullandığını ev 30 öğrenciyi de aynı şırıngayla aşıladığını görünce durumu okul yetkililerine bildirdi.

''EMİRLERE UYDUM''

Aşılamayı yapan Jitendra Rai isimli sağlık görevlisi ise yaptığı açıklamada, sağlık departmanı tarafından kendisine sadece bir şırınga verildiğini ve emirlere uyduğunu söyledi. Eyalet sağlık bakanlığı, olayın ardından Rai'ye karşı ihmal davası açarken, aşılama için ekipmanların sağlanmasından sorumlu yetkili hakkında da soruşturma başlattı.

MUHALEFET İSTİFA TALEP ETTİ

Muhalefetteki Kongre Partisinden yetkililer, eyaletin sağlık bakanının olay üzerine istifa etmesini talep etti. Şu ana kadar 2 milyardan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığı ülkede Sağlık Bakanlığı, salgın hastalıkları önlemek amacıyla aşılar için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kılıyor. Ancak pek çok aksi örneğin yaşandığı dile getiriliyor.

