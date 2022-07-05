Hindistan’da dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek ‘doğanın mucizesi’ olarak karşılandı! Hastaneye akın ettiler

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzey kesimindeki Hardoi bölgesinde fazladan dört uzvu midesine bağlı olan bir bebek dünyaya geldi. İsmi açıklanmayan bebek, Uttar Pradesh eyaletindeki Shahabad Toplum Sağlığı Merkezinde doğdu.

NADİR GÖRÜLÜYOR

Soyadını vermeyen anne Kareena, doğum sancıları geçirdikten sonra hastaneye koştu ve kısa süre sonra doğum yaptı. Mucizevi bir şekilde, tıbbi olarak nadir olmasına rağmen hem anne hem de çocuğun sağlıklı olduğu ve iyi durumda olduğu ifade edildi. Haberlerin bölgeye yayılmasından sonra insanların bebeği görmek için hastaneye akın ettiği ve yerel halkın çok uzuvlu bir tanrıça ile karşılaştırmalar yaptığı belirtildi.



