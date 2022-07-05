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  4. Hindistan’da dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek ‘doğanın mucizesi’ olarak karşılandı! Hastaneye akın ettiler

Hindistan’da dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek ‘doğanın mucizesi’ olarak karşılandı! Hastaneye akın ettiler

05.07.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde gerçekleşen bir doğumda dört bacaklı ve dört kollu bir bebek dünyaya geldi. Fazladan bir çift bacak ve kolla dünyaya gelen bir bebek, Hindistan'da ‘doğanın mucizesi’ olarak kabul edildi ve kısa sürede popüler olmayı başardı. Yerli halkın büyük bir merakla ziyaret ettiği bebeğin Tanrı’nın reenkarnasyonu olduğu iddia edildi.

Hindistan’da dört kollu ve dört bacaklı doğan bebek ‘doğanın mucizesi’ olarak karşılandı! Hastaneye akın ettiler

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzey kesimindeki Hardoi bölgesinde fazladan dört uzvu midesine bağlı olan bir bebek dünyaya geldi. İsmi açıklanmayan bebek, Uttar Pradesh eyaletindeki Shahabad Toplum Sağlığı Merkezinde doğdu.

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NADİR GÖRÜLÜYOR

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Soyadını vermeyen anne Kareena, doğum sancıları geçirdikten sonra hastaneye koştu ve kısa süre sonra doğum yaptı. Mucizevi bir şekilde, tıbbi olarak nadir olmasına rağmen hem anne hem de çocuğun sağlıklı olduğu ve iyi durumda olduğu ifade edildi. Haberlerin bölgeye yayılmasından sonra insanların bebeği görmek için hastaneye akın ettiği ve yerel halkın çok uzuvlu bir tanrıça ile karşılaştırmalar yaptığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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