HABER

Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2018 20:00 | Son Güncelleme

Hindistan'daki bir festivaldeki kavganın sonu, kimsenin tahmin bile edemeyeceği dehşete sahne oldu.

İki yakın arkadaş, festival alanında birlikte çalışıyordu.

Anneyle 'yasak aşk' dehşeti! Akılalmaz olay

1 / 10

İş arkadaşının kendi annesiyle yasak ilişkiye girdiğini söyleyen 24 yaşındaki erkek, 36 yaşındaki adamla kavgaya tutuştu.
2 / 10

Arkadaşının başını kesti.
3 / 10

Kesik başı eline alarak bisikletine bindi.
4 / 10

Üstü başı kan içinde, 20 kilometre uzaklıktaki polis karakoluna gitti.
5 / 10

Hindistan'ı dehşete düşüren olay, dünya çapında yankı buldu.
6 / 10

Yerel kaynaklar, olayın izole Mandya şehrinde yaşandığını belirtiyor.
7 / 10

İş arkadaşı Giresh'in kesik başıyla karakola giren 24 yaşındaki Pashupati, polis tarafından gözaltına alındı.
8 / 10

Hindistan'da aynı eyalette bir haftada üçüncü kez benzeri bir olay polis kayıtlarına girdi.
9 / 10

10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan yasak aşk cinayet festival anneyle yasak aşk

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Delikanlı adammış. Helal olsun
BİR AN YENİ TÜRKİYEDE YAŞANDI SANDIM..GERÇİ BURADADA SÜREKLİ OLUYOR AMA EN AZINDAN KAFAYI ELE ALIP CADDEDE DOLAŞMIYORLAR..HİNDİSTANDAN BİRAZ DAHA MEDENİLERR..
YAV BU HİNDİSTANDAKİ OLAYLAR YENİ TÜRKİYEDE YAŞANANLARA NE ÇOK BENZİYOR..SANKİ İKİ DEVLET TEK MİLLET UYUMU VAR GİBİ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Gereken önlemleri alacağız

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.