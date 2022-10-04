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Hindistan'da Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü, 11 kişi kayboldu! Dehşet anı saniye saniye kamerada...

04.10.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Himalayalar’ın Hindistan’da bulunan bölümünde çığ düşmesi sonucunda 10 dağcının hayatını kaybettiği ve 11 kişinin kaybolduğu öğrenildi. Dehşet anları saniye saniye kaydedilirken 8 dağcının kurtarma ekipleri tarafından kardan çıkartıldığı bildirildi.

Himalayalar’ın Hindistan’da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucunda 10 dağcılık öğrencisinin öldüğü ve 11 öğrencinin ise kayıp olduğu bildirildi. Uttarakhand eyalet polis şefi Ashok Kumar tarafından yapılan açıklamada Himalayalar'ın Gangotri sıradağlarında bulunan bir dağ zirvesinde 29 kişilik bir gruba çığ düştüğü ifade edildi. Kumar 8 dağcının karın altından kurtarılarak yerel bir hastanede tedavi altına alındığını ifade etti. Hindistan haber ajansı Press Trust, 10 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

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“HİNDİSTAN TARİHİNDE İLK KEZ...”

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Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu yetkilisi ve eski bir Hint hava kuvvetleri subayı olan Amit Chowdhary, "Hint dağcılık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir dağcı stajyer grubu çığda öldü” dedi.

Uttarkand eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hindistan ordusunun kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ekipler görevlendirdiğini söyledi. Hindistan hava kuvvetleri, kayıp kişileri aramak için iki helikopter görevlendirdi.

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Singh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybeden kederli ailelere başsağlığı diliyorum” mesajını yayınladı.

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