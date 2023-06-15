Hindistan’da korkutan yangın! Dumanlar binayı sardı... Dördüncü katın camından aşağı inerek kurtuldular

Hindistan'ın Delhi kentindeki Mukherjee Nagar bölgesinde içinde spor salonunda olduğu bir apartmanda yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken bir apartmanın içinde kalanları kurtarmak için büyük bir kurtarma operasyonu başlatıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken dördüncü kattan bir halatla aşağıya inmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı can pazarı saniye saniye kaydedildi.

EŞYALARINI CAMDAN ATTILAR

Görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde dehşete kapılan öğrencilerin dördüncü kattan aşağıa sarkıtılan bir halatla aşağıya inmeye çalıştığı anlar çekildi. Görüntülerde öğrencilerin binaya takılan klima ünitelerine basarak mola verdikleri görüldü.

NDTV’nin haberine göre olayda dört kişinin hafif bir şekilde yaralandığı ve olay yerine gönderilen 11 itfaiye ekibinin olaya müdahale ettiği belirtildi. İtfaiyedeki yetkililer, herhangi bir can kaybının bildirilmediğini doğruladı.

YANGIN ELEKTRİK SAYACINDAN ÇIKMIŞ

Delhi Emniyet Müdürü Suman Nalwa olayla ilgili olarak, "Binanın elektrik sayacında çıkan yangın panik yarattı.Bazı öğrenciler pencereden aşağı inmeye çalıştı. Dört öğrenci yaralandı ama büyük bir hasar olmadı” ifadelerini kullandı.