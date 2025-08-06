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Hindistan'da sel felaketi! 100'e yakın kişiden haber alınamıyor! Ordu görevlendirildi

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel baskını ve heyelan sonrasında yaklaşık 100 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Hindistan'da sel felaketi! 100'e yakın kişiden haber alınamıyor! Ordu görevlendirildi

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, dün eyaletin Dharali bölgesinde aniden bastıran sağanağın yol açtığı sel ve heyelanın ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan da sel felaketi! 100 e yakın kişiden haber alınamıyor! Ordu görevlendirildi 1

ORDU GÖREVLENDİRİLDİ

Yetkililer, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan afetin "ciddi" seviyede olduğunu belirterek, 100'e yakın kişiden haber alınamadığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bölgeye gönderilen 11 ordu personelinin de kaybolduğunu aktaran yetkililer, bunlardan 2'sinin sonradan kurtarıldığını kaydetti.

Hindistan da sel felaketi! 100 e yakın kişiden haber alınamıyor! Ordu görevlendirildi 2

Yetkililer, sel baskınında evlerin ve konaklama yerlerinin yıkıldığını, eyaletteki birçok bölgede eğitime ara verildiğini ifade etti.

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Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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