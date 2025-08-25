Mynet Trend

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan son zamanlarda füze denemeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Son ateşlenen füzenin ardından ise Hint medyası sınırını aşarak Türkiye'ye küstah bir göndermede bulundu. Hint medyası geçtiğimiz aylarda Türkiye'yle ilgili bir provokatif habere daha imza atmıştı.

Ufuk Dağ

Hindistan, “orta menzilli balistik füze” Agni-5’i test ettiğini duyurdu. Odisha’daki Entegre Test Sahası’ndan fırlatıldığı bildirilen füzenin, 5 bin kilometrelik menziliyle Asya’nın büyük bölümünü ve Avrupa’nın bazı noktalarını kapsayabileceği öne sürüldü.

SON ZAMANLARDA TESTLER ARTI

Hindistan son aylarda ardı ardına yaptığı testlerle dikkat çekiyor. Temmuz’da taktik füze Pralay, geçtiğimiz ay ise Prithvi-II ve Agni-1'in fırlatıldığını bildirildi.

KÜSTAH PAYLAŞIMLAR

Diğer taraftan atış testlerini duyuran Hint medyası, "Çin" ve "Türkiye"yi hedef göstererek provokasyonda bulunması dikkat çekti. Haber 7'de yer alan habere göre servis edilen provokatif haberlerde "Türkiye'den Çin'e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze" ve "Bütün Çin, Pakistan ve Türkiye menzilinde" ifadeleri kullanıldı.

İLK VUKUATLARI DEĞİL

Geçtiğimiz mayıs ayında India.com sitesi ise aynı füzenin tanıtımını yaptığı haberde "Türkiye'yi 6 dakikada yok edebilir" ifadesiyle provokatif bir habere imza atmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hindistan füze medya
