Hintli kadının kulağına yılan sıkıştı! Görüntüler sosyal medyada gündem yarattı

Hindistan’dan paylaşılan görüntüler bir anda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Söz konusu paylaşımda bir doktorun cımbız kullanarak hastasının kulağından yavru yılanı çıkartmaya çalıştığı gösterildi. Video, Chandan Singh adlı bir Facebook kullanıcısı tarafından "Yılan kulağın içine girdi" başlığıyla paylaşıldı. Paylaşım 87 binden fazla görüntülenmeye ulaştı ve binlerce beğeni topladı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞOKE OLDU

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde yılanın başının kadının kulağından dışarı bakarken görüldü. Video, doktorun yılanı kulağından çıkarmak için birkaç girişimde bulunduğunu ortaya koyuyor ancak yılan hiçbir çıkış belirtisi göstermiyor. Video, yılanın kadının kulağından çıkıp çıkmadığını ortaya koymadan sona eriyor.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kullanıcıları şoke etti ve bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün sahte olduğunu iddia etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye esprili bir dille yaklaşarak, “Doktor yerine bir yılan terbiyecisi yılanı çıkarttı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcıs ise “Sahte bir doktora benziyor. Yoksa bu kadar uğraşmadan çıkartırdı” yorumunu yaptı.



