Sosyal medyanın sınırlarını zorladı! Koltuk altı çukuruna süt ve mısır gevreği döküp yedi

TikTok’ta seksi videolar yayınlayarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ‘UtahJazz’ isimli sosyal medya kullanıcısı bir yandan da yiyecek ve içeceklerle yaptığı tuhaf meydan okumalarla tanıyor. TikTok paylaşımlarının yanında kendise ait bir Twitch hesabı bulunan ‘UtahJazz’ sık sık internet üzerinden oyun oynadığı canlı yayınlar yapıyor. Takipçilerine birbirinden ilginç içerikler sunan genç kadın bu kez sınırları aştı ve kimsenin aklına gelmeyecek bir paylaşımda bulundu.

ELEŞTİRİLER GECİKMEDİ

Erkek arkadaşına içtiği içeceği tükürdüğü paylaşımlar yapan ‘UtahJazz’ herkesi şaşırtmayı başardı. Koltukta uzandığı sırada koltuk altını yukarı doğru kaldıran kadın koltuk altında oluşan çukura sevgilisi süt ve mısır gevreği döktü. Ardından ise oluşan karışımı bir kaşık yardımıyla genç kadına yedirdi.

‘UtahJazz’ isimli kullanıcının paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları durumu iğrenç bulduklarını ifade ederken olumsuz yorumlarını iletmeyi ihmal etmedi.



