Hipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliğine sebep olabilir

Böbrek yetmezliğiyle ilgili açıklama yapan VM Medical Park Mersin Hastanesi Nefroloji Uzmanı Cemal Kurt, tansiyon ve şeker kontrolünün ya da görüntülemenin bir nefroloji uzmanının gözetiminde yapılması gerektiğini söyledi. Böbrek fonksiyonları bozuk olmayan hastaların 3 ayda bir nefroloji uzmanına görünmesi gerektiğine dikkat çeken Kurt, "Özellikle ağrı kesici kullanırken de çok dikkat etmek gerekir. Ağrı kesicilerin büyük bir kısmı böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Böbrek yetmezliği sinsi bir hastalıktır. Hemen bulguları ortaya çıkmaz hastalık ilerlediği zaman belirti vermeye başlar. Toplumda yaygın görülen tansiyon ve şeker hastalığı böbrek yetmezliğine davetiye çıkarıyor. Şeker ve hipertansiyonu olan kişiler öncelikle düzenli olarak kan ve idrar tahlili yaptırmalı" diye konuştu.

HER 3 KİŞİDEN 1'İNDE HİPERTANSİYON GÖRÜLÜYOR

Hipertansiyonun toplumda her 3 kişiden birinde görülen kronik bir hastalık olduğunu da kaydeden Kurt, “Hipertansiyon hastalarının büyük bir kısmı kontrolü zor olduğu için ya da ilaç kullanmaktan kaçındıkları için eninde sonunda böbrek yetmezliğine girerler. Diyabette ise belli bir süre sonra özellikle 10 yılı geçen diyabetik hastalarda büyük oranda böbrek tutulumu ortaya çıkar. Diyabet de hipertansiyon gibi iyi kontrol edilmemiş, kan şekerleri böbrek yetmezliğinin ortaya çıkmasını erkene alabilir veya hızlandırabilir. Kronik böbrek yetmezliği sinsi bir hastalıktır bazen hiç bulgu vermeyebilir" şeklinde konuştu.