TREND

Hırsızı yakalamak için raylara atladı, dengesini kaybetti, trenin altında kaldı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 23:15 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir tren istasyonunda hırsız yerde oturarak trenin gelmesini bekleyenlerden birinin telefonunu alıp raylara doğru kaçtı. Telefonu çalınan adamın arkadaşı hırsızın peşinden koştu ancak raylara takılıp düşerek trenin altında kaldı.

Tren istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki adam platformda yere oturmuş tren beklerken görülüyor. Adamlardan biri cep telefonunda arkadaşına bir şey gösterirken, hırsız aniden cep telefonunu alıp, raylara doğru koşuyor. Daha sonra cep telefonu çalınan adamın arkadaşı da hırsızı yakalamak için peşinden raylara atlıyor, fakat ayağı takılıyor ve o sırada istasyona yaklaşan trenin altında kalıyor.

Trenin geçişi sonrası hırsızın kaçtığı görülürken, hırsızı kovalayan adamın da raylarda yaralı olarak yattığı görülüyor. Olayı gören çevredekiler hemen raylardaki yaralı adamın yardımına koşuyor ve onu raylardan alıp, platforma taşıyorlar. Yaralı adam yerde yatarken çevredekiler de sağlık ekiplerine durumu haber veriyor.

Olay sonrası açıklama yapan polis, olaya karışan iki hırsız olduğunu, ikisinin de kimliğinin tespit edilip gözaltına alındığını ve hırsızın peşinden koşan adamın da ciddi şekilde yaralandığı için hastanede tedavisinin devam ettiğini belirtti.

(DHA)


Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?
Yemek mücadelesi güldürdüYemek mücadelesi güldürdü
Korkunç anları saniye saniye kaydettiKorkunç anları saniye saniye kaydetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren hırsız

En Çok Okunan Trend Haberler

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı anları paylaştı

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Sokak ortasında rezalet! Güçlükle ayırdılar

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da dehşet! Taradılar: Ölü ve yaralılar var

Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

Çok izlenen o dizinin kadrosuna dahil oldu

İlginizi Çekebilir

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Hangi iPhone sizin için daha uygun?

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Medeniyetten uzaklaşıp ormanda yaşamaya başladı

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Gündüz vakti çatıda seviştiler, sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemek mücadelesi izleyenleri güldürdü

Yemek mücadelesi güldürdü

Alkollü sürücüyü fark etti, kazayı kaydetti

Korkunç anları saniye saniye kaydetti

Zayıf kalmanın sırrı genlerimizde saklı

Zayıf kalmanın sırrı genlerimizde saklı

Instagram annesi çocuğunu döverken yakalandı

Instagram annesi çocuğunu döverken yakalandı

Rusya Dışişleri bakanı Lavrov mikrofonla tokalaştı

Rusya Dışişleri bakanı Lavrov mikrofonla tokalaştı

Çektikleri fotoğraftaki 'rahip hayaletini' günler sonra fark ettiler

Fotoğraftaki 'rahip hayaletini' günler sonra fark ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.