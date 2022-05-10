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Hırsızlık yaparken bir anda göğsü açıldı! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

10.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın evin önünde bulunan kargoyu çalmak için arabasından indi ve koşarak evin önüne geldi. Koşmanın etkisiyle göğsü açılan kadın olay yerinden yine koşarak uzaklaştı. O anlar hırsızlık yapılan evin kapısının önünde bulunan güvenlik kameralarıyla anbean kayıt altına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde meydana gelen bir hırsızlık olayı ülkede infial yarattı. Kargocunun paketi bırakmasından sonra evde kimsenin olmadığını fark eden kadın kargoyu çalmak için koşarak olay yerine geldi. O sırada üzerindeki bluzun ipleri çözülen kadın göğüslerinin açılmasına aldırış etmeden paketi alıp koşarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası tarafından çekildiğinden habersiz olan kadın arabasına binerek kayıplara karıştı.

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“ARACI VE KİŞİYİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRDÜK”

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra olaya bakan polis memuru Alan Rosen, “Aklımızda bazı şüpheliler var. Aracı ve kişiyi net bir şekilde gördük. Birçok insan dışarı çıkmak yerine paketlerini temassız bir şekilde teslim alıyor. Bu yüzden kargo hırsızlıkları her geçen gün artıyor” dedi. Polis her yerde görüntülerden tespit edilen kadını arıyor.

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KHOU 11 muhabiri Janelle Bludau Twitter'daki paylaşımından sonra ise "Paket hırsızları genellikle ödüllerini almak için hiçbir şey yapmazlar. Bu kadın için, üstünü kaybetmek bile onu yavaşlatmadı ve hepsi kameralara yakalandı." notunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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