Hırsızlık yapmak için marketin içine delik açtı! Açtığı deliğe sıkışan hırsız dükkan sahibinden meydan dayağı yedi

Brezilya’da bir markette soygun yapmak isteyen hırsız hedefindeki dükkanın yan tarafından bir delik açarak girmek istedi. Sabah erken saatlerde açtığı delikten içeri girmek isteyen hırsızın planı hesapladığı gibi gitmedi. Açtığı delikten başını ve gövdesinin bir kısmını içeriye doğru sokan hırsız sıkışıp kaldı.

DÜKKAN SAHİPLERİ SUÇ ÜSTÜ YAKALADI

Mesainin başlamasıyla birlikte marketini açmak için işe gelen dükkan sahibi bir anda karşısında deliğe sıkışmış bir hırsız gördü. Hırsızı suçüstü yakalayan dükkan sahibi cezalandırmak için elindeki sopalarla hırsıza meydan dayağı attı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.