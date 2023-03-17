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Çırılçıplak yolun ortasında bekleyip araçları tek tek durdurdu! Öfkeli sürücü duruma yumrukla müdahale etti

17.03.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan ilginç bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde çırılçıplak bir şekilde yolun ortasında duran adama müdahale eden adamın hareketi gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü binlerce izlenmeye ulaşarak gündem yarattı. İsmi açıklanmayan bir adam çırılçıplak soyunarak yolun ortasında geçti. Akan trafikte araçların önünde duran ismi açıklanmayan adam sürücülerin geçmesine izin vermedi. Çıplak adam nedeniyle trafik bir anda dururken duruma öfkelenen bir sürücü duruma müdahale etti.

TEK YUMRUKLA YERE SERDİ

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Aracının önüne geçerek durmasına neden olan çıplak adam öfkelenen sürücü aracından inerek duruma tepki gösterdi. Arabasından inerek çıplak adamla konuşmaya çalışan sürücü aldığı cevap karşısında öfkelendi. Sürücünün te bir yumruğuyla yere serilen çıplak adam hareketsiz kalırken trafik kaldığı yerden akmaya devam etti.

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