Hitler’in toplama kamplarından kurtulmuştu! Rus bombalarının hedefi oldu

Buchenwald Vakfı İkinci Dünya Savaşı sırasında dört Nazi toplama kampından sağ kurtulan Boris Romantschenko'nun Ukrayna'nın Harkiv kentindeki dairesine isabet eden Rus bombası nedeniyle öldüğünü açıkladı. Oğlu ve torunundan alınan bilgiler doğrultusunda yapılan açıklamada, “Boris Romantschenko'nun Ukrayna'daki savaşta vahşice öldürüldüğünü bildirmek zorunda kalmamız dehşet verici” ifadeleri kullanıldı.

FİLM GİBİ AMA GERÇEK

Boris Romantschenko 20 Ocak 1926 yılında Ukrayna’nın Sumy kentinde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yahudi olmamasına rağmen 16 yaşındayken Hitler yönetimindeki Nazi askerleri tarafından toplama kampına alındı. Ukrayna nüfusuna karşı sürdürülen Nazi propangadası kapsamında zorunlu işçi olarak çalışmak üzere 1942 yılında Almanya’nın Dortmund kentine gönderildi.

KAÇMAYA ÇALIŞMIŞTI

Dortmund kentindeki çalışma kampından çalışmaya çalışan Boris Romantschenko, kaçış girişimi nedeniyle 1943 yılında Buchenwald toplama kampına getirildi. Romantschenko, ayrıca V2 roketlerinin yapımına yardım etmek zorunda kaldığı Peenemuende ve Mittelbau-Dora ve Bergen-Belsen'de de tutuldu.

2015 yılında düzenlenen bir törende, kamptan kurtulanların konuştuğu ve Buchenwald'ın Yemini olarak bilinen Rusça yemini okudu. Yaptığı konuşmayı ise Romanrschenko, “Yeni bir barış ve özgürlük dünyası inşa etmek bizim idealimizdir.” sözleriyle sonlandırdı.



