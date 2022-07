Lunaparkta dehşet! Onlarca kişinin bulunduğu platform böyle koptu

Bugün, Hindistan'da iki kişinin ölümüne ve 29 kişinin yaralanmasına neden olan yıkıcı kazanın üzerinden üç yıl geçti. Oyun parkındaki bir sarkacın hareketini izleyen biri tarafından çekilen dramatik görüntüler, sürüşün tam ortasında sarkacın bir kolunun koptuğu anı an be an kaydetmişti. Bugün tekrar yayınlanan videoyu korkunç kazayı tekrar gündeme getirdi.

BİR KOLU KOPTU

Ahmedabad'daki Kankaria Gölü'ndeki Balvatika Eğlence Parkı'nda gerçekleşen kaza herkesi hayrete düşürdü. Sarkacın havada olduğu esnada bir kolu kopunca, orada oturan kişilerin hızla destek kirişlerine çarpmasına neden oldu.

Dikey direğe çarpmalarının ardından gelen ilk darbeden sonra, biniciler kontrolden çıkarak aşağıdaki betona çakıldılar. Hatta bir kişi omuzlarından ve emniyet kemerinden fırladı.

İHMAL NEDEN OLDU

İnsanlar enkazdan çıkarıldıklarında, koltuklar kan içindeydi. 2019 yılında olay yaşanmadan bir hafta önce park sahiplerinden gelen bir inceleme raporu somunun civatasının değiştirilmesi gerektiğini söylüyordu ancak bu ikazın ihmal edilmesiyle olay bir faciaya dönüştü.