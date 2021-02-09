Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Michelle Rodriguez tercihini yaptı

Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Michelle Rodriguez tercihini yaptı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.02.2021 07:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Michelle Rodriguez tercihini yaptı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Michelle Rodriguez ve Justice Smith başrolünü Chris Pine’ın üstlendiği Dungeons and Dragons filmine katıldı.

Paramount Pictures, Hasbro ve eOne’ın Dungeons and Dragons filmi uyarlamasında Chris Pine‘ın yanında Michelle Rodriguez ve Justice Smith de yer alacak. Filmin halen konusu veya senaryosu yayınlanmadı ama oyun kadrosu heyecanı arttırmaya yetti.

Michelle-Rodriguez-Justice-Smith

Fast and the Furious ve Avatar filminde de rol Michelle Rodriguez, Hollywood’un en başarılı aktrislerinden bir tanesi. Justice Smith ise 2019’da vizyona giren Detective Pikachu filminde Tim Goodman karakterini canlandırmıştı. Şimdi bu iki oyuncu, daha önce filme katılan Chris Pine’a filmde eşlik edecek.

Yeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandıYeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandı

DUNGEONS AND DRAGONS HAKKINDA

Dungeons and Dragons filminin özeti henüz yayınlanmadı. Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, filmin senaryosunu Michael Gilio’nun taslağına dayanarak yönetecek ve yazacak.

Jonathan Goldstein, senaryo hakkında şunları söyledi;

Filmin eğlenceli olmasını istiyoruz. Bu bir komedi filmi değil ancak pek bu fantastik aksiyon filminde pek çok komedi öğesi ve eğlenceli karakter sunmak istiyoruz. İzleyenlerin gerçekten filmin içine girip maceraları izlemekten keyif alacağını umuyoruz.

FRP sistemi Dungeons and Dragons ilk olarak 1974 yayınlandı ve 80’li yıllarda ABD’nin en önemli geek kültürlerinden biri haline geldi. O zamandan beri de dünya çapında milyonlarca oyuncu ve hayran topladı.

Thor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttıThor: Love and Thunder filminden sızan görüntüler şaşırttı

Chris Pine, Michelle Rodriguez ve Justice Smith‘in yanına başka hangi isimler gelecek heyecanla bekliyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Dehşet verici o sahneyle gurur duyuyorDehşet verici o sahneyle gurur duyuyor
Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!Acemiler Rus mafyasıyla karşılaşınca... Stajyer Mafya!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

İddialı filmlerin kadını yine zor bir filme soyundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Korkutan kehanetler! Türkiye’de neler olacak?

Diğer Haberler

BÖRÜ 2039’dan ilk detaylar heyecan yarattı! İlk bölümü iple çekeceksiniz

İlk bölümü iple çekeceksiniz

Quentin Tarantino dehşet verici o sahneyle gurur duyuyor

Dehşet verici o sahneyle gurur duyuyor

Yeni John Wick denilen Nobody filminden fragman yayınlandı

Yeni 'John Wick'ten heyecan veren fragman

En kötü kabustan daha korkunç! Old filminden tüyler ürperten fragman

En kötü kabustan daha korkunç! Tüyler ürperten fragman

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Will Smith yeni projesiyle ortalığı kasıp kavuracak

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Hızlı ve Öfkeli 9’dan sürprizlerle dolu yeni fragman

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.