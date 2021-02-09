Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Michelle Rodriguez tercihini yaptı

Paramount Pictures, Hasbro ve eOne’ın Dungeons and Dragons filmi uyarlamasında Chris Pine‘ın yanında Michelle Rodriguez ve Justice Smith de yer alacak. Filmin halen konusu veya senaryosu yayınlanmadı ama oyun kadrosu heyecanı arttırmaya yetti.

Fast and the Furious ve Avatar filminde de rol Michelle Rodriguez, Hollywood’un en başarılı aktrislerinden bir tanesi. Justice Smith ise 2019’da vizyona giren Detective Pikachu filminde Tim Goodman karakterini canlandırmıştı. Şimdi bu iki oyuncu, daha önce filme katılan Chris Pine’a filmde eşlik edecek.

DUNGEONS AND DRAGONS HAKKINDA

Dungeons and Dragons filminin özeti henüz yayınlanmadı. Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, filmin senaryosunu Michael Gilio’nun taslağına dayanarak yönetecek ve yazacak.

Jonathan Goldstein, senaryo hakkında şunları söyledi;

Filmin eğlenceli olmasını istiyoruz. Bu bir komedi filmi değil ancak pek bu fantastik aksiyon filminde pek çok komedi öğesi ve eğlenceli karakter sunmak istiyoruz. İzleyenlerin gerçekten filmin içine girip maceraları izlemekten keyif alacağını umuyoruz.

FRP sistemi Dungeons and Dragons ilk olarak 1974 yayınlandı ve 80’li yıllarda ABD’nin en önemli geek kültürlerinden biri haline geldi. O zamandan beri de dünya çapında milyonlarca oyuncu ve hayran topladı.

Chris Pine, Michelle Rodriguez ve Justice Smith‘in yanına başka hangi isimler gelecek heyecanla bekliyoruz.

