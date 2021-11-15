Hızlı ve Öfkeli serisinin Luke Hobbs’u Dwayne Johnson, yıllar sonra antreman rutinini açıkladı! “Su şişelerine işiyorum”

"The Rock" lakabıyla tanınan Johnson, sert bir şekilde antrenman yaptığını söyleyerek vücudunu koruduğunu dile getirdi. Johnson, 2017 yılında antremanda su şişelerine işediğini belirtmişti. Gündeme gelen açıklamasının sonrasında Johnson, geçtiğimiz günlerde Esquire'a verdiği röportaja bu alışkanlığının nedenini açıkladı.

“ŞİŞELERİ KIRIYORUM”

49 yaşındaki aktör, “Su şişelerine işiyorum ama bunu bir bağlama oturtmam gerekiyor. Bu yalnızca kullandıktan sonra çöpe atmayı planladığım şişeler oluyor. Genelde çalıştığım spor salonlarında tuvalet bulunmuyor. Bu nedenle kendime göre bu yöntemi geliştirdim” dedi.

Gün içinde çok fazla su tükettiğini belirten Johnson, sürekli olarak idrar yapma isteğinin doğduğundan söz etti. Bu nedenle yanında boş bir su şişesi taşıdığını ifade eden Johnson daha sonrasında şişeleri kırdığını anlattı.



