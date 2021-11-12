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  4. ‘The Champions’ dizisi film oluyor! Uyarlamasının başrolü Cate Blanchett olarak açıklandı

‘The Champions’ dizisi film oluyor! Uyarlamasının başrolü Cate Blanchett olarak açıklandı

12.11.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cate Blanchett, Ben Stiller’ın yöneteceği, 1960’lı yıllarda yayınlanmış olan The Champions dizisinin film uyarlamasının başrolünde yer alacak.

‘The Champions’ dizisi film oluyor! Uyarlamasının başrolü Cate Blanchett olarak açıklandı

Ben Stiller, Zoolander 2’den sonra ilk kez bir uyarlama için tekrar yönetmen koltuğuna oturacak. Yönettiği Emmy ödüllü Escape at Dannemora dizisiyle adından övgüyle söz ettiren oyuncu Ben Stiller, 1960’lı yıllarda yayınlanmış olan The Champions dizisinin film uyarlamasını yönetecek aynı zamanda da başrolünü üstelenecek. Ben Stiller’e filmde Nightmare Alley, Don’t Look Up, Borderlands ve Tar gibi yapımlarda rol alan Cate Blanchett eşlik edecek.

THE CHAMPIONS FİLMİ KONUSU

Film, üç Birleşmiş Milletler üyesini taşıyan bir uçağın Himalayalar’da düşmesinin ardından yaşananları odağına alıyor. BM üyeleri, Tibet’te gizli bir yaşam süren gelişmiş bir uygarlık tarafından kurtarılır ve onlara insanüstü fiziksel ve mental güçler bahşedilir. Üyeler gündelik yaşamlarına geri döndüklerinde kendilerine bahşedilen güçleri “Hukuk, Düzen ve Adalet Şampiyonları” olmak için kullanırlar.

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