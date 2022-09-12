EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Hizmet eş anlamlısı nedir? Hizmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hizmet eş anlamlısı nedir? Hizmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime bakımından son derece zengin bir dildir. Farklı dillerden kattığı kelimelerle kelime haznesini gün geçtikçe genişletir. Aynı anlama gelen fakat farklı yazılan sözcükler de bu zenginliği perçinler. Hizmet sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Peki, hizmet kelimesinin eş anlamı nedir?

Hizmet eş anlamlısı nedir? Hizmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden dilimize yerleşen kelimeler Türkçede sıklıkla kullanılır. Hizmet kelimesi de farklı bir dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapçadan dilimize yerleşen hizmet kelimesi "kulluk etme" anlamına gelmektedir. Dilimize geçerken de yakın bir anlamla geçmiştir. Türkçede "bir kişinin işini yapma, ona yardımcı olma, bakım" gibi anlamları vardır. Hizmet kelimesinin eş anlamlıları da vardır.

Eşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEşya eş anlamlısı nedir? Eşya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hizmet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hizmet sözcüğü dilimizde "bir kimsenin herhangi bir işini yapma, ona yarayan bir konuda yardımcı olma, görev, bakım" gibi anlamları ifade eder. Hizmet kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesi:

  • İş
  • Görev
  • Bakım
  • Özen
  • İhtimam
Eşsiz eş anlamlısı nedir? Eşsiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerEşsiz eş anlamlısı nedir? Eşsiz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hizmetin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hizmet kelimesinin eş anlamlıları ile kurabileceğimiz birçok cümle vardır. Bu sözcükleri farklı cümlelerde kullanarak örnekler oluşturabiliriz. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Okulumuzda çalışan görevli amca her yeri pırıl pırıl yapmıştı.
  • İş yerinde yaptığı görevler karşılığında patronu ona ikramiye sözü vermişti.
  • Bunca yıl polis teşkilatında yaptığı işlerle göz doldurmuştu.
  • Babam işinin en iyisidir, yaptıklarıyla hep takdir toplar.
  • Hasta kadının kimsesi yoktu bu yüzden bir abla ona bakım yapıyordu.
  • Ona gösterdiği özen ve ihtimam ile eski sağlığına kavuşmuştu.
Akıllı eş anlamlısı nedir? Akıllı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAkıllı eş anlamlısı nedir? Akıllı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cömert eş anlamlısı nedir? Cömert eş anlamlısı nedir?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Asır eş anlamlısı nedir?Asır eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlısı hizmet

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Maliyet 20 bin liraya çıktı, satışlar yarı yarıya düştü!

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Bir ilk! Öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üzerinde görecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden yüklendi! Çok sert sözler: Köksüzlere, kulak asmayın

Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı!

Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı!

İlginizi Çekebilir

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.