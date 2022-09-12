Hizmet eş anlamlısı nedir? Hizmet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden dilimize yerleşen kelimeler Türkçede sıklıkla kullanılır. Hizmet kelimesi de farklı bir dilden dilimize geçmiş bir kelimedir. Arapçadan dilimize yerleşen hizmet kelimesi "kulluk etme" anlamına gelmektedir. Dilimize geçerken de yakın bir anlamla geçmiştir. Türkçede "bir kişinin işini yapma, ona yardımcı olma, bakım" gibi anlamları vardır. Hizmet kelimesinin eş anlamlıları da vardır.

Hizmet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hizmet sözcüğü dilimizde "bir kimsenin herhangi bir işini yapma, ona yarayan bir konuda yardımcı olma, görev, bakım" gibi anlamları ifade eder. Hizmet kelimesinin eş anlamı olan sözcük listesi:

İş

Görev

Bakım

Özen

İhtimam

Hizmetin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Hizmet kelimesinin eş anlamlıları ile kurabileceğimiz birçok cümle vardır. Bu sözcükleri farklı cümlelerde kullanarak örnekler oluşturabiliriz. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Okulumuzda çalışan görevli amca her yeri pırıl pırıl yapmıştı.

İş yerinde yaptığı görevler karşılığında patronu ona ikramiye sözü vermişti.

Bunca yıl polis teşkilatında yaptığı işlerle göz doldurmuştu.

Babam işinin en iyisidir, yaptıklarıyla hep takdir toplar.

Hasta kadının kimsesi yoktu bu yüzden bir abla ona bakım yapıyordu.

Ona gösterdiği özen ve ihtimam ile eski sağlığına kavuşmuştu.



