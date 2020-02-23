Hizmetçiler dizisi 1. bölümden yeni fragman yayınlandı! Hizmetçiler ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

İlk defa Meksika’da Ellas son La Alegria Del Hogar adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi, Türkiye’de Hizmetçiler adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Hizmetçiler'in 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler Mart ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak..



HİZMETÇİLER KONUSU NEDİR?

Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.



Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen kaleme alıyor.



