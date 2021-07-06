Hocasını rezil etti! Didem Soydan'dan spor hocasına güldüren yorum: "Maymun gibi..."

Ünlü manken Didem Soydan, podyumların ve mankenlik mesleğinin giderek geri plana düştüğü bir dönemde aradan sıyrılmayı başardı. İşindeki başarısı ve aurasıyla öne çıkan Didem Soydan, cesur tavrı ve dobra açıklamalarıyla da gündemden hiç düşmedi. Aykırı kişiliğini sosyal medya paylaşımlarına da yansıtan ünlü isim, sıra dışı paylaşımlarıyla hem büyük bir takipçi kitlesi kazandı hem de zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldı.

Son dönemin bir diğer popüler ismi ünlü oyuncu Burak Deniz'le yaşadığı aşk da onu yine gündemin en üst sıralarına taşıdı. Ne var ki, bu ikilinin birkaç gün önce ayrıldığı söylendi. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, ayrılık konusunda da bir açıklama yapmadı. Ama Burak Deniz'in birlikte çalıştıkları spor hocasını değiştirmesi bu iddiaları güçlendirdi. Çünkü hem Burak Deniz hem de Didem Soydan, iddiaları doğrulamak istercesine farklı yerlerde spor yaptıkları anları paylaşıyor.

"Maymun gibi..."

Didem Soydan, ayrılığın onu üzmediğini ortaya koyan paylaşımlar yapıyor. Son olarak, spor salonunda çektiği bir videoda arkadaşıyla dalga geçmesi, "Her şey yolunda" mesajı olarak algılandı.

Arkadaşının havalı hallerine, "Maymun gibi tırmandın." diyen Didem Soydan, kendisinin düştüğü anlarla da dalga geçti.

