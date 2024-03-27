Hollanda bu iğrenç olayı konuşuyor! Türk vatandaşı ineğe defalarca tecavüz etti

Hollanda basınında yer alan habere göre Enschede'de bulunan Wooldrik Hayvanat Bahçesinde Laura isimli ineğe defalarca tecavüz edildi. Hayvanat bahçesi müdürü, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde M.A. isimli Türk vatandaşının ineği samanla ahıra çektiğini ardından da pantolonunu düzeltirken gördü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkması üzerine polis tarafından tutuklanan M.A. dört hafta boyunca gözaltı merkezinde tutuldu daha sonra da Hollanda'dan sınır dışı edildi.

"ONUN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI GÖRMEK İSTERDİM"

Türkiye'ye dönen M.A. ile ilgili konuşan hayvanat bahçesi müdürü "Çok yazık, çünkü onun hak ettiği cezayı almasını görmek isterdim" dedi.





