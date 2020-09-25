SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Emmen takımı seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkacak

Emmen takımı seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkacak

25.09.2020 13:40 | Son Güncelleme

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), 1. Lig (Eredivise) takımlarından Emmen'in yeni sezonda sahaya, formalarında seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys'un reklamı ile çıkmasına izin verdi. Kulüp yönetiminin gerekirse yargıya başvurma kararı alması üzerine Hollanda Futbol Federasyonu, konuyu yeniden değerlendirme kararı almıştı.

Emmen takımı seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkacak

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), 1. lig (Eredivise) takımlarından Emmen'in yeni sezonda sahaya, formalarında seks oyuncakları ve cinsel fantezi ürünleri satan EasyToys'un reklamı ile çıkmasına izin verdi.

Emmen kulübünün 12 Eylül'de başlayan 2020-2021 sezonu öncesi EasyToys şirketi ile yaptığı 3 yıllık ana sponsorluk anlaşması, daha önce federasyon tarafından "ahlaka ve nezakete aykırı olduğu" gerekçesiyle reddedilmişti.

KNVB'den Emmen kulübüne gönderilen yazıda sponsorluk ifadelerinin nezaket ve ahlakla çelişmemesi gerektiği vurgulanarak, seks endüstrisi ile ilişkilendirilebilecek sponsorlukların, kulüp formalarında sergilenmesinin uygun olmayacağını bildirilmişti.

Bu karara tepki gösteren Emmen Kulübü Başkanı Ronald Lubbers, Eredivise ekiplerinden Feyenoord'un formasında bahis kuruluşu Toto'nun reklamı ile sahaya çıktığına belirterek, "Kumar bağımlılığının nihayetinde daha büyük sorunlara yola açabileceğini düşünüyorum" demişti.

Kulüp yönetiminin gerekirse yargıya başvurma kararı alması üzerine Hollanda Futbol Federasyonu, konuyu yeniden değerlendirme kararı aldı.

ANLAŞMA ESNETİLDİ

Kulüp ve federasyon arasındaki görüşmeler sonunda, EasyToys ile yapılan ana sponsorluk anlaşmasının süresi, 3 yıldan 1 yıla düşürüldü. Anlaşma esnetildiği ve sezonun başlamış olması nedeniyle böyle bir karar alındığı açıklandı. Böylece Emmen'in bu sezon boyunca sahaya EasyToys reklamı ile çıkmasına izin verildi. Emmen kulübü KNVB'nin red kararı nedeniyle, 2 haftadır lig maçlarına reklamsız formlarla çıkıyordu.

Federasyondan yapılan açıklamada, yaşanan gelişmeler nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtildi. Aralık ayında yapılacak kulüpler birliği toplantısında, Hollanda Futbol Federasyonu sponsorluk yönetmeliğinin ilgili maddesinin tartışılarak, yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Sea to Sky’ın plaj etabını kazanan belli olduSea to Sky’ın plaj etabını kazanan belli oldu
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
F.Bahçe'den bir forvet transferi daha
F.Bahçe'den bir forvet transferi daha
Fenerbahçe Samatta'yı resmen açıkladı
Fenerbahçe Samatta'yı resmen açıkladı
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic sesleri
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic sesleri
G.Saray UEFA'da bir üst turda
G.Saray UEFA'da bir üst turda
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emmen takımı seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkacak
Seks oyuncağı reklamıyla sahaya çıkacaklar
Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? Medipol Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?
İşte muhtemel 11'ler
Uğur Balcıoğlu: Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor
'Kadroyu bizim yerimize korona çıkarıyor'
Kocaelispor'da şok istifa
Kocaelispor'da şok istifa
Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
İşte G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.