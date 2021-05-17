Hollywood’un ilk seks skandalı! Mary Astor’un mor günlüklerindeki itiraflar bomba etkisi yarattı

Tarihler 1936 yılını gösterdiğinde Mary Astor ve Franklyn Thorpe evliliklerinin beşinci yılını kutluyordu. İkilinin bu evliliğinden Marylyn adını verdikleri bir kız çocukları olmuştu. Aslında iki tarafında ilişkilerinde sorunları mevcuttu. Sürekli olarak birbirlerini aldatıyor ve bunları itiraf ediyorlardı. Astor günlüğüne son kavganın ardından, “Franklyn’i artık sevmiyorum… Ondan sıkıldım ve mutsuzum” yazarak boşanmak istediğini belirtiyordu. Ayrılmak istediğini belirttiğinde ise şiddetli tartışmalar başlıyordu.

Kavgaların dönüm noktası ise Thorpe’un Mary Astor’un günlüğünü çalmasıyla başladı. Eşinin kendisine dair hislerini öğrenmesinin yanında Thorpe, Mary’nin George Kaufman'a karşı olan hislerini de öğrendi. İki Pulitzer ödülü olan Kaufman, 20 yıldır evliydi. Günlükleri okuduktan sonra Thorpe eşinden intikam almayı kafasına koydu. Bu nedenle Astor’a şantaj yaptı. Astor’dan Marylyn’in velayetini ve finansal kontrolü kendisine vermesini istedi. İstediğini yapmaması durumunda ise günlükleri kamuoyu ve basınla paylaşacağını duyurdu. 1930’lu yıllarda kadınlar için zina büyük tepki ve öfkeye neden oluyordu. Franklyn bu çifte standarda güveniyordu. Astor gribe yakalandığında Franklyn, yatağının yanına gelip onu azarladı ve tehdit etti. Zayıf ve hasta olan Mary Astor, en sonunda boşanma anlaşmasını imzaladı ve ona istediği her şeyi verdi. Ancak Thorpe buna rağmen durmadı. Astor’a kızını göstermiyordu ve çocuğuna kötü muamele yapıyordu. Sonunda Astor’ın Avukatı Roland Rich Woolley, Thorpe’u şantajla suçlayarak gözaltına aldırdı.