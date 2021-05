Hollywood’un ilk seks skandalı! Mary Astor’un mor günlüklerindeki itiraflar bomba etkisi yarattı

Yargıç, günlüğün delil olarak sayılamayacağına karar verdi. Thorpe'un avukatları Mary'nin günlüğünden bazı kısımları gazetelere sızdırarak yaydı. Kısa bir süre sonra Mary Astor'un günlüğüne yazdığı kişisel düşünceleri bütün ülke tarafından öğrenildi. Davayı Mary Astor kazandı ve Marylyn'in velayeti yılın 9 ayı kendisine verildi. Günlük yargıcın kararı ile Marylyn 21 yaşına gelene kadar saklandı ve daha sonrasında yakılarak yok edildi. Bu skandaldan dolayı Mary Astor'un ününün azalacağını düşünen insanların aksine kendisinin kariyeri eskisinden daha da parladı. Daha sonra Astor, The Maltese Falcon (1941), Little Women (1949) ve Meet Me In St. Louis (1944) filmlerinde başrol oynayarak daha da popüler oldu.