Hollywood’un ilk süper modelinin akıl hastanesinde biten inanılmaz hikayesi: Aundrey Munson

Audrey Munson, 1891 yılında doğdu. Anne ve babası o küçük yaşlardayken boşandı ve bu olaydan sonra Munson, New York’a taşındı. New York’ta kariyeri tamamen tesadüf eseri başladı. 15 yaşında annesiyle beraber Broadway’de yürüyorlardı ve bir adam onu fark etti. Bu adam ünlü fotoğrafçı Felix Benedict Herzog’dan başkası değildi. Herzog ilk olarak Munson’a model olup olmadığını sordu. Sonrasında ise fotoğraflarını çekmek istediğini söyledi. Herzog çektiği fotoğrafları aralarında heykeltıraşların da bulunduğu sanat dünyasındaki arkadaşlarına gösterdi. Böylece Munson güzelliğiyle aranan bir model haline geldi.

Her manken gibi fotoğrafçılar için poz verirken, ünlü heykeltıraş Isidore Konti’nin iknasıyla Munson, çıplak modellik yapmaya başladı. New York manzarasındaki birçok heykel, onun modelliğiyle şekillendi. Güzelliğinin duyulmasıyla ABD'nin çeşitli kısımlarına seyahat etti. Panama Pasifik Uluslararası Sergisi'ndeki heykellerin beşte üçü onun ilhamıyla yaratıldı. Heykellerdeki ünü kısa sürede ülkenin dışına yayılınca ise filmlerde rol almayı başardı. Inspiration filminde oynadı ve Amerika’da bir filmde tamamen soyunan ilk kadın olarak tarihe geçti.