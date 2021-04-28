Altın klozetlerden at üzerinde yenen yemeklere! Yaldızlı Çağ’da zenginlik göstergesi olan tuhaf davranışlar

Amerikalı yazar Mark Twain tarafından dile getirilen Yaldızlı Çağ kavramı, Amerika’nın 1870-1920 yılları arasındaki dönemi ifade ediyor. Bu dönemde Amerika’da teknoloji ve endüstri alanında daha önce eşi benzeri görülmemiş gelişmeler yaşandı. Özellikle Kuzey ve Batı Amerika’da inanılmaz derecede ekonomik bir refah yaşanıyordu. Bu uç noktalarda yaşanan zenginliğin yanında aynı düzeyde fakirlikte etkiliydi. Zenginler daha çok paraya sahip olmak için dolandırıcılık ve şiddet gibi kanunsuz yollara başvurmaya başladı. Bunun sonucunda ise petrol, demiryolu, bankacılık, madencilik ve tekstil gibi büyük endüstri kollarının tamamına hakim oldular. Yaldızlı Çağ’a adını altın harflerle yazdıran aristokratların oldukça ilginç zenginlik göstergelerini sizler için derledik.

TREN YOLLARI VE KÖYLERİ SATIN ALMAK

Yaldızlı Çağ denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri John D. Rockefeller, ülkedeki petrol sektörünü domine eden kişi konumundaydı. New York’ta satın aldığı boş araziye kendisi ve ailesi için devasa bir malikane inşa ettirdi. Malikanenin bahçesinde ise en sevdiği hobilerden biri olan golf için bir saha yaptırdı. Ancak golf sahasının hemen yanında tren hatları vardı. Sefer yapan trenlerin dumanları golf sahasına ulaşıyordu. Rockefeller için çözüm oldukça basitti. Evinin yakınından geçen tren yollarını komple satın aldı. Böylece onlar golf oynarken trenlerin dumanından rahatsız olmuyorlardı. Bu sefer rahatsız oldukları başka bir unsur ortaya çıktı. Malikanenin yakınlarında bulunan köyde yaklaşık 40 hane yaşıyordu. Ailesinin mahremiyetini korumak isteyen Rockefeller, köyün tamamını satın aldı. Kamuoyunda tepki çekmemek için her haneye evin değerinden daha fazla para ödedi.