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Hollywood yıldızı Anne Heche’nin sağlık durumu nasıl? Yaşam savaşı veriyordu! Anne Heche yaşıyor mu?

12.08.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü Hollywood yıldızı Anne Heche'nin sağlık durumu merak ediliyor. Hafta sonu kendi kullandığı araçla kaza yapan ve vücudunda pek çok ağır yanıkların bulunduğu ünlü isim yoğun bakımda yaşam savaşı vermekteydi. Heche'nin yaşayıp yaşamadığı merak edilirken ailesinden konuyla ilgili korkutan bir haber geldi. Peki Anne Heche’nin sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu?

Hollywood yıldızı Anne Heche’nin sağlık durumu nasıl? Yaşam savaşı veriyordu! Anne Heche yaşıyor mu?

Ünlü oyuncu Anne Heche, haftasonu yaptığı korkunç kaza ile gündeme gelmişti. Heche'nin sağlık durumu merak edilirken, ailesinden korkutan bir açıklama geldi. Peki ünlü yıldız Anne Heche yaşıyor mu?

ANNE HECHE'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Heche, cuma günü arabasını Los Angeles'ın Mar Vista bölgesinde, kendi evinin yakınındaki bir eve hızla çarpmıştı. Öğrenilen bilgilere göre, çarpışma bir saatte söndürülen bir yangına neden oldu.

Anne Heche'nin ailesi, ABD'li aktörün geçen hafta sonu, aracını alevler içinde bırakan korkunç kazanın ardından 'hayatta kalmasının beklenmediğini' açıkladı. Heche'nin ailesi, bir temsilci aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heche'nin 'ciddi bir beyin hasarı' geçirdiğini ve organlarının bağış için uygun olup olmadığını belirlemek için yaşam desteğine alındığını söyledi.

Aile, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söyledi. Açıklamada, “Anne'in iyileşmesi için iyi dileklerini yollayan ve dua eden herkese teşekkür etmek isteriz. West Hills hastanesindeki Grossman Yanık Merkezi'nde Anne'e bakan özverili personel ve harika hemşirelere de teşekkür etmek istiyoruz” denildi.

“Maalesef, geçirdiği kaza nedeniyle Anne Heche ciddi bir anoksik beyin hasarı geçirdi ve komada, kritik durumda. Hayatta kalması beklenmiyor.”


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