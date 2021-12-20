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Homer Simpson’ın hastane masraflarını hesapladılar! Bölüm başına 10 milyon dolar ödemesi gerekiyordu

20.12.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok izlenen animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons (Simpsonlar) yeni bir araştırmaya konu oldu. Los Angeles merkezli bir firma The Simpsons karakteri Homer Simpson gerçek hayatta yaşasaydı hastane masraflarının ne kadar tutacağını hesapladı. Araştırmaya göre, Homer’ın yaralamalarının maliyetinin 143 milyon dolardan yüksek olacağını tespit etti.

Homer Simpson’ın hastane masraflarını hesapladılar! Bölüm başına 10 milyon dolar ödemesi gerekiyordu

Kaza ve yaralanmalar üzerine uzmanlaşan bir hukuk grubu Downtown LA, Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık hizmetlerinin masraflarına yönelik ilgi çekici bir araştırmaya imza attı. Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan Simpsonlar üzerine araştırma yapan şirket, dizinin sakarlığıyla tanınan baş kahramanı Homer Simpson’ın hastane masraflarını hesapladı.

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50 KAZA: 143 MİLYON DOLAR

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The Independent'tan aktardığına göre, Homer Simpson, geçen 32 sezon ve 700’ü aşkın bölüm boyunca birçok kaza geçirdi. Downtown LA, Homer’ın yıllar boyunca geçirdiği 50 kazayı mercek altına alarak hastane masraflarının 143 milyon dolar tutacağını açıkladı.

En ikonik Homer Simpson yaralanmaları arasında beyin ameliyatları, felç ve Palyaço Krusty’le beraber üçlü bypass ameliyatı yer alıyor. Homer ayrıca eşi Marge Simpson’ın talebi üzerine akıl hastanesine yatırılmış ve bir çarpışma sırasında “çok fazla motor yağı” yuttuğu için tedavi görmüştü.

BÖLÜM BAŞINA 10 MİLYON DOLAR

Downtown LA tarafından yapılan analizde, Homer’ın yaralanmaları arasında beyinle ilgili olanların en maliyetli yaralanmalar olduğunu ve vaka başına neredeyse 1,5 milyon dolar tuttuğu ortaya konuldu.

İkinci sırada ise 508 bin 904 dolarla felç gelirken, Downtown LA “tehlikeli numaralar, kötü şans ve genel olarak kazaya geçirmeye yatkın doğanın” etkisi düşünüldüğünde, Homer’ın yaralanmalarının maliyetinin aslında 143 milyon dolar kadar yüksek olabileceğini tespit etti. Bu da bölüm başına yaklaşık olarak 10 milyon dolara denk geliyor.

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