Simpsonlar dizisinin her bölümünü izleyip gizli kehanetleri bulanlara 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) ödül verilecek

1989 yılında yayın hayatına başlayan The Simpsons, 33 sezonuyla televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Springfield kasabasında yaşayan Simpson ailesinin yaşamını konu alan dizi zamanla popüler kültürün önemli öğelerinden biri haline geldi. 30 yıldan uzun süredir seyircilerle buluşan dizi ülkemizde de yıllarca televizyonlarda yayınlanmıştı.

The Simpsons'ın geçmiş bölümleri, eski ABD Başkanı Trump'ın seçilmesinden koronavirüse kadar dünyayı etkileyen birçok konuda kehanetler içermesi sebebiyle dönem dönem gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Birleşik Krallık çıkışlı bir şirket, The Simpsons'ın tüm bölümlerini izleyenlere 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) para ödülü vereceğini duyurdu.

ASIL AMAÇ KEHANETLERİ BULABİLMEK

Çalışmanın öncelikli amacı dizinin araştırılıp gelecekle ilgili kehanetlerin not edilmesi, dizide yer alan ve gerçek hayatta yaşanabilecek olaylara önceden dikkat çekilmesi. İşin detayları ise şu şekilde; 8 haftalık bir süreç boyunca haftalık minimum 36 saat çalışma ile 33 sezonun her bölümü hakkında detaylı notlar tutulacak ve şirketle paylaşılacak.



