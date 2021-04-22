Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Horuç Camii minaresi, yıllara meydan okumaya devam ediyor

Horuç Camii minaresi, yıllara meydan okumaya devam ediyor

Seray Üstün Seray Üstün
22.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yaklaşık 6 asırdır depremler ve heyelana direnen minare caminin yıkılması nedeni ile yalnız kaldı. Zaman içerisinde birçok kez restore edilen Horuç Camii’nin minaresi yıllara meydan okumayı sürdürüyor.

Horuç Camii minaresi, yıllara meydan okumaya devam ediyor

Akdeğirmen Mahallesi Hoca Ahmet Sokak’ta kitabesi bulunmadığı için kesin inşa tarihi belli olmayan Horuç Camii birçok kez restore edilirken minaresi zamana meydan okuyor. Cami 1939 ve 1942 yıllarında 7 büyüklüğündeki depremde oluşan sıva çatlakları nedeniyle restore edildi. Yapılan onarımlarla orijinalliğini kaybeden camiye 19. yüzyılda son hali kazandırıldı. 1993 yılında meydana gelen yangında büyük hasar gören cami tekrar restore edildi. Son olarak 2015 yılında bir inşaatın temel kazısında büyük hasar gördü. İbadete kapatılan camide Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 4’üncü kez restorasyon çalışması başlatıldı. Zemindeki kaymanın durdurulamaması nedeni ile ağır hasar gören caminin yıkılmasına karar verildi. 2019 yılında caminin kubbe ve duvarları sökülmek suretiyle zemini sağlamlaştırılarak aslına uygun olarak yeninden yapılması için çalışma başlatıldı. Zemin statik ve yeniden yapım projesi hazır olan caminin Sivas Koruma Kurulu'ndan onayı bekleniyor. Projenin onaylanmasının ardından yıl içerisinde yapım çalışmaları başlatılacak.

MİNARESİ 6 ASIRDIR AYAKTA

cami2

Yapılış tarihi kesin olarak bilinmeyen geç dönem Osmanlı mimari eseri caminin minaresi ise depremlerden ve heyelandan etkilenmedi. Kaidesi kesme taştan gövdesi tuğladan yapılan minare yaklaşık 6 asırdır ayakta. Minarenin deprem ve heyelana dayanıklı olmasının sırrı ise zeminden kaynaklanıyor. Yapılan araştırmalarda ecdadın minareyi kayanın üzerine inşa ettiği biliniyor.

MAHALLE SAKİNLERİ CAMİLERİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

Yıllardır camileri ibadete kapalı olan mahalle sakinleri ise bir an önce restorasyon çalışmalarının başlatılmasını bekliyor. Mahalle sakinlerinden Fikret Aydemir, heyelan nedeni ile camilerinin büyük oranda zarar görerek yıkılması nedeni ile yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Aydemir, cami restore edilmek üzere yıkılırken minaresinin ayakta olduğuna dikkat çekerek, “O günden bu güne yaklaşık 6 yıl geçti. Mahalleli olarak mağduruz. Cenazelerimiz başka camilerden kalkıyor. Camimizin biran önce yapılmasını istiyoruz” dedi.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Kaya ise camisiz kalmaktan duydukları üzüntüyü dile getirerek “Mahalleli olarak mağdur durumdayız. Yaşlılarımız uzaktaki camilere gidemiyor. Burada en az bin hane var. Ben 70 yaşındayım uzaktaki camilere gidemiyoruz. Camimizin yeniden yapılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Tarihin yansıması kültürel servetler! Ege’nin benzersiz antik kentleri: Efes, Laodikya, AfrodisyasTarihin yansıması kültürel servetler! Ege’nin benzersiz antik kentleri: Efes, Laodikya, Afrodisyas


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
2 bin yıllık tarih ziyarete açıldı2 bin yıllık tarih ziyarete açıldı
Rüyada evlilik teklifi almak ne anlama gelir?Rüyada evlilik teklifi almak ne anlama gelir?
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Korkunç deney! 400 kişinin ölümüne neden oldu

Tarihin en büyük sahtekarlığı! Tavşan doğurduğunu iddia etti

Tarihin en büyük sahtekarlığı! Tavşan doğurduğunu iddia etti

Uçakta doğum yapılırsa ne olur?

Uçakta doğum yapılırsa ne olur?

Ödüllü yapım için feminist tartışma

Ödüllü yapım için feminist tartışma

İlginizi Çekebilir

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Herkes onu Hızlı ve Öfkeli filmiyle biliyor ama...

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Korkunç ceza! 6600 volt elektrik verilerek idam edildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Birbirinden ilginç lakaplara sahip Osmanlı paşaları

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Dahi dolandırıcı! İbret olması için heykeli dikildi

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Tek göğsü büyümediği için hayatı boyunca dalga geçtiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.