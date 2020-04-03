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  4. 'Hoş geldin Covid-19 Partisi' düzenleyen Bahar Candan'ın hedefinde Seren Serengil var

'Hoş geldin Covid-19 Partisi' düzenleyen Bahar Candan'ın hedefinde Seren Serengil var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bir yarışma programıyla adını duyuran Candan kardeşlerin olayları bitmiyor! Bahar ve Nihal Candan kardeşler herkesin tedirgin olduğu salgın günlerinde parti yaparak tepki çekti. Candan kardeşler kendilerine tepki gösteren Seren Serengil'i de boş geçmedi.

Geçtiğimiz günlerde “Hoş geldin Covid-19 Partisi” düzenleyen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kendilerine ‘Bu ne sorumsuzluk. İnşallah koronavirüs onları bulur!’ diye beddua eden Seren Serengil’e dava açacaklarını açıkladı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Bahar Candan ise sosyal medya hesabından Serengil'i hedef aldı.

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Candan paylaşımında "Seren seeemgil bana inşallah korona olursun dedi inş o olur" yorumda bulundu.

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Bahar Candan'ın bu paylaşımına ise eleştirel yorumlar yağdı.


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bahar candan, Bahar Candan instagram, Seren Serengil,

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