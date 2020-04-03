'Hoş geldin Covid-19 Partisi' düzenleyen Bahar Candan'ın hedefinde Seren Serengil var

Geçtiğimiz günlerde “Hoş geldin Covid-19 Partisi” düzenleyen Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler, kendilerine ‘Bu ne sorumsuzluk. İnşallah koronavirüs onları bulur!’ diye beddua eden Seren Serengil’e dava açacaklarını açıkladı.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Bahar Candan ise sosyal medya hesabından Serengil'i hedef aldı.

Candan paylaşımında "Seren seeemgil bana inşallah korona olursun dedi inş o olur" yorumda bulundu.

Bahar Candan'ın bu paylaşımına ise eleştirel yorumlar yağdı.



