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Hoşça kal nasıl yazılır, hoşça kal yazımı nasıl olmalıdır? Hoşça kal ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.01.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dil Kurumu tarafından kullanıcılara sunulan çevrimiçi yazım kılavuzu sayesinde birçok sözcüğün doğru yazılışı öğrenilebilir. Bununla birlikte TDK online sözlüğü kullanılarak sözcüklerin anlamları teker teker incelenebilir. Özellikle konuşma dilinin vazgeçilmez sözcüklerinden olan hoşça kalın nasıl yazıldığı sıklıkla sorgulanır. Yine TDK resmi çevrimiçi sözlüğünden sözcük öbeklerinin anlamı ve doğru yazılışı da sorgulanabilir. Hoşça kal ayrı mı yazılır?

Hoşça kal nasıl yazılır, hoşça kal yazımı nasıl olmalıdır? Hoşça kal ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe pek çok ayrı veya bitişik olarak olarak yazılan birleşik sözcük ile sözcük öbeklerini içerir. Zengin bir dil olan Türkçede yer alan sözcüklerin doğru yazılışları ve anlamları ise TDK yazım kılavuzu ile çevrim içi sözlüğünden kolaylıkla incelenebilir. Hoşça kal sözü de Türk Dil Kurumu tarafından anlamı ve doğru yazılışı belirtilen sözcük öbeklerinden biridir. Genelde bir kişi ile vedalaşırken kullanılan bu sözün doğru yazılışı ise hoşça ve kal sözcüklerinin anlamları da açıklanarak net bir şekilde belirtilebilir.

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Hoşça kal nasıl yazılır?

Türkçede pek çok ayrı olarak yazılan veya bitişik olarak yazıldığı görülen sözcük vardır. Bununla birlikte selamlaşmalarda kullanılan sözcükler ile sözcük öbeklerinin doğru yazılışları da sıklıkla araştırılır. Çünkü günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sözcük öbeklerinin doğru yazılışları kimi zaman unutulabilir. Dolayısıyla "Hoşça kal bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt sunulmadan önce bu sözcük öbeğini oluşturulan kelimelerin türleri ve anlamları açıklanmalıdır. Hoşça ve kal sözcüklerinin türleri ve anlamları ise aşağıdaki gibidir:

  • Hoşça: Hoş bir biçimde olan (sıfat); iyice, hoş bir biçimde, güzelce (zarf)
  • Kalmak: Olduğu yeri ve durumu sürdürmek ve korumak; konaklamak; varlığını sürdürmek, yaşamak; hayatını sürdürmek (eylem)...

Yukarıda hoşça kal sözcük öbeğini oluşturan hoşça ve kal sözcüklerin tanımları belirtilmiştir. Buna bağlı olarak "Hoşça kal nasıl yazılır?" sorusu da yanıtlanabilir. Söz edilen sözcük öbeği yani hoşça kal TDK tarafından da belirtildiği üzere ayrı olarak yazılmalıdır. Bu sözcük günlük hayatta bitişik olarak yazılan bir sözcük gibi söylense de "Hoşça kal ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı evettir. Yani bu veda sözü mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır.

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Hoşça kal yazımı ile örnek cümleler

TDK kapsamında hoşça kal yazımının ayrı olması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla bu sözcüğün cümle içerisinde ya da tek başına kullanıldığı zaman mutlaka ayrı olarak yazılması gerekir. Bu bağlamda hoşça kal doğru yazılışı ile aşağıdaki gibi cümlelerde kullanılabilir:

  • Kuzey birkaç haftalığına yazlığa gideceğini söyledikten sonra sana da hoşça kal dediğini iletmemi istedi.
  • Gözlerinden akan yaşlar, ayrılırken dudaklarından dökülen "hoşça kal" sözünün hüznünü kanıtlar nitelikteydi.
  • Ben birkaç saatliğine alışveriş yapmaya gidiyorum, şimdilik hoşça kal.
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