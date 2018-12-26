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Hotspot için ek ücret ödeyecek miyiz? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kararını verdi

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 26.12.2018 16:00 | Son Güncelleme

Hatırlanacağı üzere Turkcell hotspot kullanımı karşılığında kullanıcılardan aylık 9 TL ek ücret alınacağına yönelik açıklama yapmış ve bu açıklama sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ardından Vodafone bu işlem için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini açıklamış ve bugün Turkcell de tepki çeken kararından geri adım attığını duyurmuştu. Hotspot ücretlendirmesi konusunda son açıklama Türk Telekom'dan geldi. Peki şimdi ne olacak? Hotspot için ek ücret alınacak mı alınmayacak mı? İşte son karar

Hotspot için ek ücret ödeyecek miyiz? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kararını verdi

Turkcell'in hotspot için ek ücret alacağı yönünde çıkan haberler ile birlikte Vodafone, abonelerinden bu yönde bir ücret alınmayacağını açıklamış ve gözler Türk Telekom'a çevrilmişti. Türk Telekom, bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu satırları basın mensuplarıyla paylaştı:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır."

Turkcell ise dün akşam saatlerinde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirketin dün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ise şöyle:

"Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.

Hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB’lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler.

15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek bu yenilikler sayesinde müşterilerimizin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor."

PEKİ SON DURUM NE? HOTSPOT ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Turkcell'in de yaptığı son açıklamayla birlikte hotspot için hiçbir operatörün ek ücret almayacağı kesinleşmiş oldu.

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