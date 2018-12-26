Hotspot için ek ücret ödeyecek miyiz? Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone kararını verdi

Turkcell'in hotspot için ek ücret alacağı yönünde çıkan haberler ile birlikte Vodafone, abonelerinden bu yönde bir ücret alınmayacağını açıklamış ve gözler Türk Telekom'a çevrilmişti. Türk Telekom, bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu satırları basın mensuplarıyla paylaştı:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır."