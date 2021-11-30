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House Of Gucci filminden sonra aile ateş püskürdü! “Acı verici bir deneyimdi”

30.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta vizyona giren başrollerinde Lady Gaga ve Adam Driver’in paylaştığı House Of Gucci filmi, moda devi ailenin tepkisini çekti. Filmi sert bir şekilde eleştiren markanın moda evinin başkanı olarak görev yapan Aldo Gucci'nin varisleri konuştu.

House Of Gucci filminden sonra aile ateş püskürdü! “Acı verici bir deneyimdi”

Merakla beklenen House Of Gucci filminin vizyona girmesinden sonra Gucci moda evinin 30 yılı aşkın bir süredir başkanlığını yürüten Aldo Gucci’nin mirasçıları ikonik markanın arkasındaki ailenin tasvirini eleştiren bir açıklama yayınladı.

“MİRASA HAKARET”

24 Kasım’da tüm dünyada eş zamanlı olarak gösterime giren film, eski kocası Maurizio Gucci'yi öldürmesi için kiralık katil tutma suçundan yaklaşık yirmi yıl hapis yatan sosyetik Patrizia Reggiani'nin hikâyesini anlatıyor. Film aynı zamanda karmaşık ailenin inceliklerine ve dinamiklerine de yer veriyor.

Filmin ardından açıklama yapan Gucci ailesi, “Filmin prodüksiyonu, şirketin 30 yıllık başkanı Aldo Gucci'yi ve Gucci ailesinin üyelerini haydut, cahil ve suça karşı duyarsız olarak tanımlamadan önce varislere danışma zahmetine girmedi. Bu insani bir bakış açısından çok acı verici bir deneyimdi. Markanın bugün üzerine inaş edildiği mirasa bir hakaret” ifadelerini kullandı.

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“HAREKETE GEÇME HAKKINI SAKLI TUTAR”

Filmin gerçeklerden uzak olduğunu ve Reggiani karakterinin algısal olarak sorun oluşturduğunun altını çizen ailenin açıklamasında, “Gerçeklerden daha uzak olamazdı. Gucci, atalarının çalışmalarını onurlandırarak yaşayan, hafızası gerçek olmayan bir gösteriyi sahnelemek için rahatsız edilmeyi hak etmeyen ve kahramanlarının hakkını vermeyen bir ailedir. Gucci ailesinin, kendilerinin ve sevdiklerinin adını, imajını ve haysiyetini korumak için harekete geçme hakkını saklı tutar.” denildi.

YÖNETMENİNDEN AÇIKLAMA: BUNUNLA İLGİLENMİYORUM

Gucci ailesinden yapılan sert açıklamanın sonrasında BBC Radio’ya konuşan House Of Gucci filminin yönetmeni Ridlet Scott, eleştirileri umursamadığını dile getirdi. Hollywood sisteminin gelirini artırmak ve kar elde etmek için bir ailenin kimliğini çalmakla suçlayan eleştirilere değinen Scott, “Bununla ilgilenmiyorum. Bir Gucci’nin öldürüldüğünü ve diğerinin vergi kaçakçılığı nedeniyle hapse girdiğini unutmamalısınız, bu yüzden benimle kâr etmekten bahsediyor olamazsınız. Bu suçları işlediğiniz anda kamu malı haline gelirsiniz.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gucci
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