House of the Dragon'ın Sör Cole'undan itiraf! "7 ay boyunca seks sahnesine hazırlandım"

Frankel, EW'de dün yayımlanan röportajda sahne için 7 ay hazırlık yaptığını söyledi. 28 yaşındaki Britanyalı aktörün canlandırdığı Sör Criston Cole, Kral Muhafızlarının bir üyesi. Prenses'in bizzat seçtiği Cole, onu korumakla görevli. İki karakterin ilişkisi, 4. bölümde kızıl kalede sevişmeye kadar gitti.

Frankel, EW'ye yaptığı açıklamada bölümün yönetmeni Clare Kilner'la sahnenin iyi olması için uzun süre çalıştıklarını belirtti:

Bunun hakkında 7 aydır konuşuyorduk. Konuşmak istediğim ilk şeylerden biriydi. Benim için en önemli şey bunun, karakterlerin sırtlarında terlerin parladığı herhangi bir seks sahnesi gibi olmamasıydı. Çünkü bu öyle değil.

Frankel, "Daha önce seks yapmış birisi, seksin o kadar da güzel olmadığını söyler" değerlendirmesini yaptı.

Dizinin yıldızlarından Alcock da aynı bölümdeki genelev sahneleriyle ilginç bir bilgi vermişti. New York Post'a konuşan Alcock şöyle konuşmuştu:

Zorlu bir sahneydi. Herkes gün boyunca çırılçıplaktı. Kendimi fazla giyinik hissettim. Daha yeni tanıştığımız figüranlar 12 saat boyunca seks pozisyonunu sürdürdü.

Game of Thrones'ta yaşanan olayların 172 yıl öncesini anlatan House of the Dragon, 18 Eylül'de 5. bölümüyle HBO'da yayımlandı.

Dizinin 6. bölümünde yapılacak zaman atlamasıyla karakterler yaşlandırılacak.