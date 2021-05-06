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House of the Dragon ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

06.05.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GoT’un devamı niteliğinde olan House of the Dragon dizisinin ilk fotoğrafları yayınlandı. George R.R Martin’in Fire & Blood adlı romanından uyarlanan senaryosu ile izleyenler tarafından merakla beklenen House of the Dragon'ın oyuncu kadrosu ve ne zaman çıkacağı araştırılıyor. İşte, House of the Dragon'ın oyuncu kadrosunda yer alacak isimler...

House of the Dragon ne zaman başlayacak? İşte oyuncu kadrosu

House of the Dragon ne zaman çıkacak? sorusu ilk fotoğrafların Twitter üzerinden yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. HBO hayranlarının heyecanla beklediği House of the Dragon dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak bazı isimler de belli oldu. İşte, ayrıntılar...

HOUSE OF THE DRAGON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Targaryen iç savaşının hikayesini anlatacak olan House of the Dragon dizisinin ilk fotoğrafları, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. HBO hayranları tarafından merakla beklenen dizinin çekimlerine 2021 yılında başlanacağı düşünülüyor.

Game of Thrones'tan 300 yıl öncesini konu alacak House of Dragon'ın, 2022 yılında çıkacağı söyleniyor.

Ekran Resmi 2021-05-06 18.29.53

HOUSE OF THE DRAGON OYUNCU KADROSU

Targaryen Hanesi'nin ve Ejderhaların Dansı olarak bilinen Targaryen iç savaşının hikayesini anlatacak dizi House of the Dragon oyuncu kadrosunda kesin olarak yer alacak isimler şöyle:

Eve Best
Sonoya Mizuno
Steve Toussaint
Rhys Ifans
Paddy Considine
Olivia Cooke
Emma D'Arcy

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Anahtar Kelimeler:
Game Of Thrones dizisi
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