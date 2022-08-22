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House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?

22.08.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Game of Thrones ile bağlantılı House of the Dragon dizisinin 1. bölüm fragmanı bir süre önce ekrana gelmişti. Game of Thrones hayranlarının heyecanla beklediği diziye ilişkin detaylar merak edildi. George R. R. Martin’in yarattığı Game of Thrones'un 300 yıl önceki dönemini işleyen diziye ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette "House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ", "House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?" gibi konu başlıklarını araştırıyor.

House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?

House of the Dragon dizisi izleyicisiyle buluştu. Emilia Clarke, Sophie Turner, Kit Harington gibi isimleri oynadığı Game of Thrones ile bağlantılı House of the Dragon dizisine ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "House of the Dragon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? ", "House of the Dragon nerede yayınlanacak, hangi platformda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

HOUSE OF THE DRAGON YAYINLANDI MI?

House of the Dragon'un ilk bölümü HBO Max'te 21 Ağustos Pazar günü ekrana geldi.

"The Heirs of the Dragon” adlı ilk bölümüyle ekrana gelen dizi nin ilk sezonu bilindiği üzere toplamda 10 bölümden oluşacak.

HOUSE OF DRAGON NEREDE YAYINLANIYOR?

Bundan yaklaşık 2 yıl önce final yapan 8 sezonluk fenomen dizi Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatan House Of Dragon dizisi HBO max'te ekrana geliyor.

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HOUSE OF THE DRAGON KONUSU NEDİR?

House of the Dragon dizisi, Game of Thrones serisinden 300 yıl öncesini anlatıyor.

Targaryen iç savaşını (Ejderhaların Dansı) anlatıyor. George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.Targaryanler'in Demir Taht'ı korumak için verdiği mücadeleler ve kendi aralarında savaşa girmeleriyle başlayan Ejderhaların Dansı kitapta işlenen olaylardan biri.

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HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI KİMLER?

House of the Dragon oyuncuları:

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Paddy Considine (Viserys Targaryen)

Rhys Ifans (Otto Hightower)

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Anahtar Kelimeler:
House of the Dragon George R. R. Martin Kit Harington Emilia Clarke game of thrones
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