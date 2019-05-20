'How I Met Your Mother'ın Ted ve Robin'in son hali olay oldu!

Neil Patrick Harris, Jason Segel, Cobie Smulders, Josh Radnor ve Alyson Hannigan’dan oluşan kadrosu ile 2005 2014 arası sevenlerini ekran başına kitleye 'How I Met Your Mother'ın iki oyuncusunun son halleri sosyal medyayı salladı.

Geçtiğimiz günlerde Josh Radnor rol arkadaşı Cobie Smulders ile birlikte bir görüntü paylaştı. Radnor'un bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Dizide Ted ve Robin karakterleriyle tanınan iki ünlü oyuncunun son halleri sonrası sosyal medya kullanıcıları "onlara bunu yapan zaman bize ne yapmaz ki" yorumunda bulundu.

